Virginia Troconis habla de la vida universitaria de su hijo Manu y de la ruptura sentimental de Alba Díaz La empresaria venezolana asegura que entre Manuel Díaz y su padre 'no existe rencor, solo palabras bonitas" tras comenzar a tener relación en febrero

Para Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis está siendo una etapa muy "bonita y especial" en la que ven cómo poco a poco sus hijos van sentando las bases para su futuro. El hijo mayor del matrimonio, que se llama también Manuel y llegó el pasado mes de julio a la mayoría de edad, ha dejado el hogar familiar para estudiar arquitectura. "Está estudiando en Madrid y lo veo muy feliz viviendo fuera, disfrutando de otra etapa", ha dicho la empresaria, quien reconoce que le "cuesta un poco verlo lejos" aunque defiende que "hay que dar a los niños alas para que vuelen".

Virginia también ha hablado de la adolescencia de su hija menor, Triana, que tiene 15 años y asegura que no va a seguir los pasos de su hermano sino que en el futuro seguirá viviendo en casa porque se siente muy a gusto. "Cada etapa tiene su encanto y ahora soy una madre joven con niños grandes de los que soy amiga y disfrutamos de muchas cosas juntos. Hay que dejarlos crecer y dejarlos ser. Estoy intentando aprender que ellos no van a ser lo que queramos que sean, si no lo que quieran ser, pero es importante que tengan buena base. Lo que hemos sembrado está ahí", ha indicado orgullosa.

La mujer de 'El Cordobés', con quien lleva casada 19 años, también está muy unida a Alba Díaz, la hija mayor que el diestro tuvo con Vicky Martín Berrocal. La influencer confirmaba hace solo unas horas que ha roto su relación con el futbolista Alberto García y ahora Troconis ha reaccionado públicamente a esta decisión. "Y los que le quedarán.... Es una niña joven que tiene que disfrutar, crecer, aprender, intentar ser feliz y conocer", ha dicho. Además, la ha definido como una chica "que sabe perfectamente lo que quiere, es muy cariñosa, muy independiente y con la que disfruto muchísimo".

La familia jamás olvidará este 2023 en el que se ha cumplido el sueño de Manuel Díaz de tener relación con su padre, Manuel Benítez. Desde que en febrero se dieron su primer abrazo se han vuelto inseparables y todo su entorno disfruta de la gran conexión que hay entre los diestros, que solo piensan en el presente y el futuro. "Parece que nunca ha pasado nada, somos una familia que valoramos el presente, para qué vamos a ir atrás. Lo bonito es disfrutar de lo que tenemos ahora y llenarnos de esos momentos. No hay ningún tipo de rencor, solo palabras bonitas, momentos divertidos y especiales", ha dicho Troconis, a la que le encanta ver a su marido y a su suegro juntos porque "se parecen tanto...".

Cuenta atrás para que Manuel se vista de luces por última vez

Este año también estará marcado para los Díaz por la retirada de Manuel justo al cumplirse tres décadas de su alternativa. El torero se corta la coleta y comienza una nueva etapa en la que, según Virginia, "podremos dedicarnos más a nosotros mismos". Hasta el momento en el que diga adiós a los ruedos, la familia le acompaña en sus compromisos taurinos, que viven con intensidad. Para el diestro, será "cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy" y afronta el adiós con la satisfacción de llevarse muchas más cosas positivas que negativas de su profesión. Además, para él es muy importante haber marcado sus propios tiempos y no haberse visto obligado a pisar por última vez el albero antes de tiempo por la doble operación de cadera que tuvo en 2018.