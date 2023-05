Alba Díaz confirma su ruptura con el futbolista Alberto García: 'Nuestros caminos iban a diferentes lugares'

Si el año comenzaba de una forma muy dulce para Alba Díaz, que confesaba que se sentía feliz junto al jugador de fútbol sala en ElPozo Murcia Alberto García Delgado, cinco meses después, la historia es muy diferente. Tal y como ha confirmado la única hija del matrimonio que formaron Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, el romance que compartía con el deportista ha llegado a su fin porque "nuestros caminos iban a diferentes lugares".

Alba Díaz, que es una auténtica estrella en el universo virtual donde suma más de 300.000 seguidores, ha contado que la bonita relación sentimental que le unía al sevillano con raíces en Rociana Del Condado ha terminado. En su confesión, que ha hecho pública a través de su cuenta después de recibir multitud de preguntas al respecto, ha revelado que, pese a que ambos han decidido emprender caminos por separado, Alberto es "una persona maravillosa a la que respetaré y acompañaré siempre, pero desde otro lugar": "Somos jóvenes y, como cualquiera de vosotras, descubriendo el amor, unas veces sale bien y otras no tanto", ha reflexionado.

La influencer ha puesto el acento en que su separación ha sido amistosa y el vínculo que les une es positivo, aunque muy diferente al que tenían porque sus objetivos no eran comunes: "Siento deciros que no hay mucho más salseo. Simplemente, nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tiene nada de malo. Es parte del proceso y de la vida". También ha aprovechado para agradecer a sus admiradores las palabras de apoyo y cariño que le dedican a diario porque "os lo olíais desde hace un tiempo", pese a que ella no se había pronunciado hasta la fecha: "A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años", ha agregado.

Aunque la joven, de 23 años, no ha especificado la fecha de la ruptura, todo apunta a que habría sido muy reciente, pues a finales del pasado mes de marzo acudieron juntos a la plaza de toros de Navalcarnero para ver a Manuel Díaz 'El Cordobés', que toreaba. En aquella jornada taurina, a la que también asistió Virgina Troconis y su hija Triana, Alba y Alberto derrocharon complicidad y sintonía y actuaron con absoluta naturalidad ante los focos, que captaban por vez primera su presencia en un acto mano a mano. "Tengo buen ojo. Es guapo, sobre todo de corazón", explicó sin poder ocultar la sonrisa de su cara.

Fue a mediados de enero cuando su historia de amor saltó a la esfera pública. "No es el cómo ni es el cuándo, pero nos han pillado. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero sí quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser", dijo la creadora de contenido entonces, junto a una imagen que publicó en la que aparecían por primera vez los dos juntos. Ahora aquel romance a caballo entre Madrid y Murcia, donde tiene su residencia el jugador, ha concluido, unos meses preciosos que ambos guardarán en su memoria y corazón.

