Manuel Díaz 'El Cordobés' celebra 30 años como torero preparando la retirada y con el sueño cumplido de tener cerca a su padre

Hay una fecha muy importante para la carrera profesional de Manuel Díaz 'El Cordobés', el 11 de abril, día que tomó la alternativa en Sevilla con Curro Romero como padrino y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' como testigo. De aquel destacado momento que marcó un punto de inflexión en su vida se cumplen este martes 30 años. Un aniversario que cumple en plena cuenta atrás para cortarse la coleta y habiendo cumplido el sueño de tener relación con su padre, Manuel Benítez, con el que ha comenzado a hablar este mismo 2023.

"11 de abril de 1993. 30 años de este día, han pasado muchas cosas y os agradezco que me hayáis acompañado en este largo camino. Este año se cierra un ciclo y se abren nuevos horizontes, estoy lleno de ilusión por vivir y disfrutarlo a vuestro lado. Gracias por estar siempre, de corazón", ha dicho el diestro junto a una foto en blanco y negro del día de la alternativa. Manuel, que no siente pena al pensar en el final, pensó que se tendría que retirar en 2018 tras una importante operación de ambas caderas, pero consiguió recuperarse y volver a coger el capote.

Por el momento Díaz no ha concretado cuándo será el último día que se ponga delante de un toro, pero sí ha dejado claro que con esta temporada taurina dice adiós. No se descarta que sera el 30 de junio, coincidiendo con su 55 cumpleaños, cuando se despida de la profesión que ha sido su vida y del público que siempre lo ha apoyado. Sea cual sea la fecha elegida, la gira de despedida está siendo muy especial ya que su padre ha acudido a apoyarle desde el tendido. Decidió ser torero para llamar su atención y ahora le brinda las faenas.

Cuando el pasado mes de noviembre anunció que se retira de los ruedos, 'El Cordobés' contó con el completo apoyo de su familia en esta meditada decisión y se mostró muy convincente. "Va a ser un año espectacular", aseguró. Lo que no imaginaba es que el 2023 estaría marcado por la relación con su padre, el V Califa del toreo, con el que no deja de compartir planes desde que el 14 de febrero compartieron la imagen de su primer abrazo. Tras más de cincuenta años imaginando ese momento, por fin se cumplió y la conexión entre ambos fue absoluta.

La historia de su primer encuentro

En 2016 la justicia dictaminó que 'El Cordobés' es hijo biológico de Manuel Benítez. Sin embargo, han tenido que esperar seis años para tener contacto ya que inicialmente hubo varios intentos en los que participaron mediadores, pero los planes no salieron. "Al principio el contacto fue telefónico hasta que llega el día que decidimos vernos y a mí me permiten que sea como yo quería que fuese", aseguraba Díaz, que acudió temblando a la casa de su progenitor acompañado solo por Virginia Troconis. Cuando se miraron a la cara comenzó de forma automática una nueva página de sus vidas: "Ahí, en ese momento, nacimos los dos. Lo demás ya no tenía sentido. Yo le escuché decir hijo y esas palabras saliendo de su boca se me clavaron dentro", relataba.