Del exsuegro de Manuel Díaz a la pareja de Manuel Benítez: las personas clave en la reconciliación de los toreros

Más de medio siglo ha hecho falta para que se produjera el abrazo entre padre e hijo, una escena tras la cual hay mucho tiempo y camino recorrido. Un momento para los anales que tenía lugar hace apenas unos días, principalmente gracias a la tenacidad y constancia de Manuel Díaz 'Él Cordobés' a lo largo de los años. No hay duda que suyo es el gran mérito de ese encuentro tan mágico y esperado, pero tampoco podemos olvidarnos -y él no lo hace- de todas esas personas que de una forma u otra han contribuido a ello.

Manuel Díaz 'El Cordobés' desgrana punto por punto cómo se fraguó el encuentro con su padre

Ha sido el propio torero quien las ha recordaba este martes citándolas una a una por su nombre, durante la rueda de prensa que ofrecía para detallar todos los pormenores de ese cénit por el que llevaba suspirando desde que tuvo uso de razón. Ellos son María Dolores Díaz, su madre; Virginia Troconis, su mujer; María de los Ángeles Quesada, pareja de Manuel Benítez; Julio y Chema, sus hermanos; así como José Luis Martín Berrocal, su exsuegro y padre de Vicky.

Su madre, Dolores, es la persona "que me ha traído hasta aquí"

En su progenitora, cómo es lógico, está el origen de todo. Es la persona más importante de su vida y la que, pese a las circunstancias, le transmitió unos valores y educación que a la postre han sido fundamentales. Contaba hoy Manuel sobre sí mismo que lo suyo es "la historia de un chaval que nace, se cría en el respeto y el amor que una madre me inculca". A partir de ahí confiesa sin tapujos que "empiezo a quererle", dice en relación a su padre.

"Y eso se lo debo a mi madre, que ha sabido convertir las cosas negativas de mi vida en positivas", manifestaba el diestro. "Eso es lo que me ha traído hasta aquí", ha sentenciado para dejar claro el papel primordial que ha jugado Dolores Díaz durante décadas. Por extensión, también fue vital la figura de la abuela materna de Manuel, quien siempre estuvo ahí para ayudarles a salir adelante y le contaba toda esta historia desde que era un niño.

María de los Ángeles Quesada, pareja de Manuel Benítez, "un ángel que ha hecho posible esto"

En el primer acercamiento del torero con su padre, ha tenido mucho que ver la pareja de este último, María de los Ángeles Quesada, quien además fue testigo de excepción de ese instante tan ansiado que se desarrolló antes en privado. "Surge ese contacto telefónico hasta que llega el día de que decidimos vernos... y me permiten que sea como yo quería: una reunión íntima" con las personas que deseaba Manuel, ha contado el protagonista.

"María Ángeles, su pareja, es un ángel en la tierra y ha hecho posible esto. Se lo agradeceré siempre, mi mujer y yo", subrayaba el torero para alabar y poner de manifiesto que ella es una pieza clave en su alegría y felicidad. Cabe recordar que Manuel Benítez 'El Cordobés' y la persona con la que comparte su día a día en su finca de Córdoba iniciaron su relación en 2016, poco después de que el veterano diestro y la que era su esposa, Martina Fraysse, separan sus caminos tras media vida juntos y cinco hijos en común.

Virginia Troconis, la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' y su gran apoyo

La empresaria venezolana ha sido esencial en este proceso, siempre desde un discreto segundo plano. Porque Virginia era el impulso de Manuel y le daba esperanzas cuando todo parecía perdido. "Cuando me derrumbo, tengo sus consejos, su apoyo, su aliento... sin ella no estaría tan fuerte como estoy, eso lo tengo claro", decía Manuel. Su esposa, igual de cariñosa, le respondía: "Te mereces todo lo bueno que te está pasando, mi vida. Llena de emociones bonitas", manifestaba cuando él publicó la ya célebre foto del abrazo.

"Dice Virginia que me metía debajo del brazo de mi padre y le ponía la cabeza en su pecho. Yo solo quería que me acurrucara...", contaba el torero con una sonrisa sobre ese primer encuentro y cómo lo vio su esposa, presente aquel día. Casados desde febrero de 2004, la pareja se mostró muy unida el pasado miércoles en el tributo que le hicieron a Manuel Benítez. Incluso, ella dedicó unas palabras de afecto a su suegro: "Manolo es un hombre muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta".

De hecho, Troconis se ha esforzado siempre por normalizar con sus hijos la situación. Para Manuel y Triana, la leyenda del toreo no ha sido nunca desconocido y en casa han escuchado desde pequeños hablar del "abuelo Benítez". Aunque no se conocían, el diestro ha estado de alguna manera presente en la vida de sus nietos. De hecho, la propia Virginia explicaba que en su hogar nunca ha habido una mala palabra hacia él y siempre lo han tratado con respeto por expreso deseo de Díaz.

Julio Benítez y Chema Díaz, los hermanos de Manuel

El primero le viene por parte de padre, mientras que el segundo -que además es su apoderado- lo tiene por su madre. Como cuenta el diestro, ambos han puesto también su granito de arena en todo este culmen. "Me hermano Julio andaba por donde yo vivo... y me dijo Chema que quería conocerme. Es un tío fantástico. Cuando nos vimos por primera vez, se quedó impactado. Me contó que, viéndome a mí, lo veía a él (a su padre Manuel Benítez)", revelaba el torero.

"Gracias al toro, que ha sido nuestro vínculo, tenemos una relación de amistad", decía el marido de Virginia Troconis en el programa El año de tu vida, donde aparecieron juntos en plató hace casi dos años. "A veces estoy con Julio y me da la sensación de que me he criado con él. Su vida se parece mucho más a mi vida de lo que la gente se cree", señaló entonces.

José Luis Martín Berrocal, el que fuera suegro de Manuel Díaz 'El Cordobés'

El ganadero, que falleció a los 76 años a causa de un derrame cerebral sufrido en 2008, también fue muy importante en su día para lo que se ha producido ahora. El padre de Vicky Martín Berrocal era buen amigo de 'El Califa' e intentó siempre que este reconociera a Manuel Díaz como su hijo.

José Luis y Manuel Benítez compartían diversas aficiones y solían pasar mucho tiempo juntos. De ahí que el primero invitara en 1997 al segundo a la boda de su hija Vicky con Manuel Díaz, pero Benítez rechazó ir. Pese a ello, el empresario colgó en la sala donde se celebraba el convite un cuadro grande con la imagen del veterano torero... y expresó lo siguiente: "Tú no vendrás, pero vas a estar", hizo y dijo tal y como contó la diseñadora andaluza.

