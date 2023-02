Martina Fraysse, exmujer de Manuel Benítez, se pronuncia sobre el histórico abrazo entre padre e hijo

No cabe duda de que Manuel Díaz (54) ha logrado hacer realidad uno de sus grandes sueños personales este 2023. Después de toda una vida intentando ser reconocido por su progenitor, Manuel Benítez (86), el ansiado encuentro padre e hijo se produjo este martes. Una reunión muy mediática que no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, Martina Fraysse, primera esposa del matador andaluz y madre de cinco de sus hijos, también ha querido dar su opinión al respecto. "A mí me parece todo bien. No voy a dar más explicaciones. Me he alegrado por ellos, creo que ya era hora".

De la misma manera, señalaba, que, desde su punto de vista, este acercamiento se podía haber realizado de una manera más privada y no durante el homenaje que el Rectorado de la Universidad de Córdoba rendía a su exmarido con motivo del vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del Toreo, porque se desvió la atención de la celebración. "El encuentro estuvo muy bien, pero el protagonista era Manuel Benítez porque era un reconocimiento, se desplazó mucha gente y autoridades y para mí era lo más importante", declaraba en tono serio.

Unas palabras que parecían avivar los viejos rumores del pasado que apuntaban a que fue ella quién había puesto trabas para que los dos toreros no se hubieran podido encontrar mucho antes. Ante tan delicadas especulaciones, Martina tiraba de ironía. "Claro, yo tengo la culpa de todo. La gente que piense lo que quiera. Yo estoy en mi sitio y ya he dicho lo que tenía que decir. Punto", expresaba para dar por zanjada esta desagradable polémica.

La historia de amor entre Manuel Benítez y Marina Fraysse comenzó en el verano de 1964, cuando ambos eran unos adolescentes y la joven francesa fue a visitar al diestro al Sanatorio de Toreros de Madrid después de sufrir una cogida en el ruedo. La chispa surgió entre ellos de manera instantánea y en 1975 acabaron pasando por el altar en el municipio cordobés de Palma del Río. Un gran acontecimiento para la época dada la popularidad del diestro, una multitud de personas se reunieron en la ermita de Belén para ver a los novios. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos: Maribel, Manuel María, Rafael, Martina y Julio, también matador de toros. Finalmente, en 2016, tras más de cincuenta años juntos decidieron separar sus caminos y firmaron el divorcio. En la actualidad, el torero mantiene una relación sentimental con María de los Ángeles Quesada, mientras que Martina se encuentra completamente tranquila y alejada de la vida pública.

