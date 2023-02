Julio Benítez confiesa que no sabía que se iba a producir el encuentro entre su padre y su hermano

Loading the player...

'Yo me acabo de enterar ahora mismo, no tenía ni idea. No me habían dicho nada', son las palabras de Julio Benítez sobre el encuentro que acaban de protagonizar su padre, Manuel Benítez, 'El Cordobés', y su hermano, Manuel Díaz. A pesar de desconocer que el abrazo entre padre e hijo iba a producirse, lo cierto es que el torero de 37 años se ha mostrado feliz con la noticia del encuentro entre los dos y ha confesado que eso era algo que: 'tenía que llegar tarde o temprano'. Julio Benítez ha hecho estas declaraciones mientras acompañaba a su padre en el acto que se ha hecho en el Rectorado de la Universidad de Córdoba para celebrar el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del toreo. ¿Quieres escuchar sus palabras? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

