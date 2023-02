Manuel Díaz 'El Cordobés' desgrana punto por punto cómo se fraguó el encuentro con su padre

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha hablado por primera vez sobre el esperado encuentro con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés'. El diestro, de 54 años, ha explicado detalladamente cómo se fue forjando uno de los momentos más importantes de su vida: abrazar a su progenitor, de 86 años, con el que hasta hace muy poco tiempo no tenía ningún tipo de relación. "Mucha gente ha querido unirnos, pero al final se estropeaba", ha confesado Manuel. Por eso, decidió tomar las riendas de la situación, sin necesidad de un intermediario, y el camino resultó más sencillo de lo que imaginaba porque "estaba haciendo lo que me decía mi corazón y me estaba sintiendo bien por lo que estaba haciendo".

"Entramos en contacto por primera vez y automáticamente se convierte en algo tan mío que digo no lo voy a perder. Yo lo necesito por mí, necesito verlo a medio metro de mí, lo necesito porque es algo vital", ha comenzado diciendo. "Al principio el contacto fue telefónico hasta que llega el día que decidimos vernos y a mí me permiten que sea como yo quería que fuese", ha explicado.

El primer encuentro se produjo en la finca de Manuel Benítez 'El Cordobés', concretamente, en la bodega de su casa y con la presencia únicamente de María de los Ángeles Quesada, pareja del mítico torero, y Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz. "Yo iba temblando. Menos mal que Virginia estaba conmigo porque yo estaba muy nervioso", ha recordado el diestro. Benítez estaba esperando a su hijo en la entrada y Manuel, al verle, salió rápidamente del coche. "Estaba con los brazos levantados y me dijo: 'Hijo, todo llega, ya estamos aquí'". "Ahí, en ese momento, nacimos los dos. Lo demás ya no tenía sentido. Yo le escuché decir hijo y esas palabras saliendo de su boca se me clavaron dentro", ha manifestado con emoción.

En ese instante se paró el mundo para Manuel Díaz. "Yo me vi ahí a su lado. Él tocándome. Yo tocándole a él. No he sentido nunca esa sensación. Él es un ser humano muy especial, atrae, impacta, te habla con los gestos, con los ojos, es una persona que te atrapa... Yo lo he admirado siempre como torero y ahora estaba admirando a mi padre por primera vez en mi vida. Era mío y lo tenía ahí para mi. Era mi momento de verdad", ha declarado, antes de confesar qué se dijeron después de la emoción inicial. "Me senté y yo solamente le dije: 'Perdona si he hecho algo en mi vida que no debiera, pero los circunstancias me han obligado'. Y él me dijo: 'Perdoname tú a mí'".

Con ese perdón mutuo, padre e hijo pusieron fin a una de las historias más seguidas por la crónica social de nuestro país durante décadas y dieron paso a una nueva etapa entre ellos. "Qué mas da lo que haya pasado antes, ya está, era nuestro momento, lo que yo necesitaba. Necesitaba que eso fluyera, que fuera avanzando. Encajamos a la perfección. No había reproches. Las palabras pueden mentir, pero la piel no miente y lo que yo sentí no mentía", ha contado Manuel.

Las declaraciones del torero han sido muy emocionantes, sobre todo, cuando ha confesado que al ver a su padre por primera vez se convirtió, de pronto, en un niño pequeño. "Es muy fuerte, pero cuando yo estuve con él, mágicamente, apareció un niño pequeño en mí que yo no sabía que existía, pero estaba ahí, escondido, callado, esperando y salió. Virginia dice que yo me metía debajo del brazo de mi padre y que ponía la cabeza junto a su pecho. Yo quería evitar eso, pero no podía, era una fuerza de muy adentro, era una cosa que yo no podía frenarla, yo buscaba que me acurrucaba".

Esa reunión se alargó bastante, hablaron de diversos temas. Incluso hubo tiempo para sacar el gen Cordobés y bromear juntos. "Le dije: Ojalá pudiera quitarme diez años de mi vida y dártelos a ti'. Y él me decía: Venga, dámelos'". Pese a ello, Manuel no tiene la sensación de haber perdido el tiempo con su padre, él siente que está ganando tiempo con él. También le planteó una duda a su progenitor. "¿Cómo te llamo? ¿Si te digo papá te importa? Lo que pasa que yo la palabra papá no la tengo interiorizada. Mamá sí, pero papá no. A veces se me escapa un papá, pero la cabeza lo para, me suena raro. Esto es un dilema para mí", ha asegurado el diestro. Después de compartir tantos sentimientos, Manuel se puso enfermo al llegar a su casa. "Caí malo porque las emociones son incontrolables".

Por último, el torero ha confirmado que Manuel Benítez ya conoce a sus nietos: Alba, Manuel y Triana. "Fue un proceso y decidimos que los conociera. Mis hijos iban muy nerviosos al encuentro y también emocionados. Cuando vi a los cuatro abrazados yo me acerqué a él, le cogí la cara y le dije: '¿Tú sabes por qué ellos te quieren? Porque yo les he enseñado a quererte'", ha dicho.

Tras este primer encuentro en privado, Manuel Díaz acudió, por expresa invitación de su padre, al acto de celebración del 20 aniversario de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ como V Califa del toreo. Según ha explicado, Benítez quería confirmar así que "todo era real y que ya estábamos juntos". "Y en aquel momento que él me da un abrazo había dos cosas muy importantes que no se podían eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre, eso estaba ahí", ha concluído el torero.

