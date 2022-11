Manuel Díaz 'El Cordobés' habla con ilusión del acercamiento con su padre

Han pasado seis años y medio desde que la justicia reconociera a Manuel Díaz 'El Cordobés' como hijo de Manuel Benítez. Desde entonces la situación entre ambos ha cambiado y se ha producido un acercamiento, tal y como ha explicado el diestro de 54 años en su última aparición pública. Acompañado de Virginia Troconis en una gala de premios, el que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha hablado de este paso adelante que ha dado con su progenitor y que tanto deseaba. "Muy tranquilo, muy feliz y poco a poco. Conociendo cosas y dándole tiempo al tiempo", ha contado.

El diestro también ha contado cómo están viviendo Alba, Manuel y Triana, sus tres hijos, esta nueva situación con su abuelo paterno, que tiene 86 años. "Están muy felices, si yo estoy bien, ellos están bien. Quieren que yo esté feliz. Poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio. El tiempo pone todo en su sitio", ha indicado Díaz, quien siempre se mostró confiado en que pudieran construir una relación sólida a pesar de que durante muchos años no han tenido contacto. Por su parte no existe el rencor, ha perdonado a su progenitor, siempre le ha respetado y se ha mostrado proclive a tener un encuentro y una conversación con Benítez.

En primavera, Manuel Benítez, conocido en el mundo taurino como 'El Califa', abrió la puerta a un acercamiento con su hijo, quien llevaba años esperando que este momento se produjera. "Os voy a decir la verdad porque siempre habéis querido que sucedieran cosas bonitas en mi vida. Ha habido un acercamiento muy importante", decía exultante. En estos instantes explicaba además que no quiere acelerar los tiempos sino tomárselo con calma para que "no se estropee". El presentador de Hasta la cocina, de Telemadrid, confesaba que la vida ahora sí está dándoles "una oportunidad muy bonita" y que no para de sentir cosas. En marzo, tras ser operado del corazón en dos ocasiones, su padre decía de él que le tiene mucho cariño.

Hasta ese momento no había sido posible el acercamiento ni tampoco habían hablado por teléfono. El exmarido de Vicky Martín Berrocal explicaba en ¡HOLA! el pasado año que, sin embargo, sí hubo un intento a través de un intermediario, pero finalmente el plan no salió adelante porque las formas que Benítez proponía "no eran las que yo pensaba que debían ser, eso se enfrió". El veterano diestro de Palma del Río le ofreció a su hijo visitarle con sus nietos y hacer borrón y cuenta nueva, pero Díaz necesitaba cinco minutos a solas para decirle lo que siente.

Con el que sí ha creado Manuel una estupenda relación es con su hermano menor. Desde que en 2017 protagonizó su primer cartel con Julio Benítez, ambos conectaron y comparten mucho tiempo juntos, aunque ellos mismos han confesado en varias ocasiones que no suelen hablar de su padre. "Con Julio me llevo muy bien, estamos juntos en Navidad, nos vemos en la playa, salimos a comer con Virginia y los niños, que lo llaman ‘tito Julio’, y Alba con él se lleva muy bien. Hemos normalizado una situación que es real", nos decía. Además, por parte de padre tiene otros cinco hermanos más (María Isabel, Manuel María, Rafael, Martina y Mª Ángeles), mientras que por parte de madre tiene uno llamado Chema.