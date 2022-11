Manuel Díaz 'El Cordobés' anuncia que se retira de los ruedos

Después de tres décadas como torero, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha anunciado que se retira. El diestro andaluz de 54 años ha explicado que el próximo año dirá adiós a la que ha sido su profesión, en la que se ha entregado en cuerpo y alma. "Va a ser mi última temporada como torero en activo. Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy", ha comenzado a decir. Sin embargo, antes de cortarse la coleta, tiene pendiente una importante celebración en 2023: el 30 aniversario de su alternativa, que supondrá el broche de oro a una carrera larga y llena de éxitos en la que solo tiene palabras de agradecimiento para su familia y sus compañeros.

Ha sido el propio Manuel quien ha confirmado mediante un vídeo que prepara su despedida y lo hace con una sonrisa. Está ilusionado por lo que viene y muy orgulloso de todo lo que ha vivido hasta ahora gracias al sueño que tenía de niño y consiguió convertir en realidad. "No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas", ha indicado. Además, le hace mucha ilusión despedirse de los ruedos precisamente pisando el albero y poniéndose frente al toro, un final que en 2018 pensó que no iba a poder lograr a causa de una importante operación de ambas caderas.

'El Cordobés' afronta esta recta final contento, animado y con una convicción: "va a ser un año espectacular". El diestro espera pisar en los próximos meses las plazas más representativas y dedicar su toreo a esos seguidores que tanto le han apoyado durante su larga carrera, que para él ha sido mucho más que un trabajo. Manuel tiene claro que su vínculo con la tauromaquía será eterno, así como su agradecimiento, ya que siente que "el toro me ha dado todo, una vida, una ilusión y ha hecho de mí la persona que soy hoy en día".

Los mensajes de apoyo no han dejado de sucederse desde que el mismo se ha puesto frente a la cámara para compartir la decisión. Entre las primeras personas que ha reaccionado se encuentra su primogénita, Alba Díaz, nacida de su matrimonio con Vicky Martón Berrocal. "Te quiero papá", ha dicho. Amigos, compañeros y seguidores también se han volcado con el torero. "Olé mi Manuel", ha expresado la actriz Belén Lopez; el torero Gonzalo Caballero ha usado unos emoticonos para despedrle y la duquesa de Terranova ha optado por unas caras lanzando besos para trasladarle su cariño.

La retirada del diestro coincide con una etapa personal muy positiva, marcada por el acercamiento con su padre. Casi seis años y medio después de ser reconocido legalmente como hijo de Manuel Benítez 'El Cordobés', ha llegado ese paso al frente que había deseado durante tanto tiempo. Prefiere mantenerse cauto y no forzar los ritmos, pero no niega que es una gran alegría. "Poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio. El tiempo pone todo en su sitio", decía la pasada semana durante su asistencia a una gala en compañía de su mujer, Virginia Troconis. Confía en que poco a poco podrán construir una relación sólida en la que no haya cabida para el rencor.