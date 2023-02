Virginia Troconis, una pieza clave en el primer encuentro de Manuel Díaz con su padre, Manuel Benítez

El círculo íntimo de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido su gran apoyo durante la lucha por conocer a su progenitor, Manuel Benítez. Tras 54 años deseando ese primer encuentro, el diestro lo ha logrado, su sueño se ha cumplido. El abrazo se ha producido, abriéndose un nuevo capítulo para los diestros. Están dispuestos a conocerse más, disfrutar de sus aficiones comunes y pasar tiempo también con la familia formada por el marido de Virginia Troconis. La empresaria venezolana, de hecho, ha sido una pieza clave en este proceso que ha tenido un final feliz del que ha sido testigo en primera persona. "Te mereces todo lo bueno que te está pasando, mi vida. Llena de emociones bonitas", ha dicho.

Virginia, que contrajo matrimonio con 'El Cordobés' el 6 de febrero de 2004 en su país natal, estuvo la tarde del miércoles junto a su esposo en el tributo que le hicieron a Manuel Benítez en Córdoba. Todos los ojos se posaron en padre e hijo, cuyo abrazo en público forma ya parte de la historia, pero lo cierto es que Troconis también se mostró exultante. La vimos saludar muy cariñosa a Mª Ángeles Quesada, pareja de su suegro, y a Julio Benítez, su cuñado, con el que ya tenía una gran relación. También miraba con orgullo al homenajeado, quien tuvo para ella unas palabras de afecto: "Manolo es un hombre muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta, su señora también es muy buena y los niños".

El que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha teniendo siempre en su esposa un gran apoyo en su empeño por ser reconocido como hijo del V Califa del toreo. Le apoyó también al 1005 cuando decidió dar un paso más y poner la situación en manos de la justicia en diciembre de 2015, fecha en la que interpuso una demanda de paternidad contra Manuel Benítez acompañada de un análisis genético. "Cuando tomó la decisión de demandar, ahí fuimos los dos adelante con todo", explicaba Troconis en ¡HOLA! La resolución llegó en mayo de 2016, cuando la justicia falló a su favor. Aquel día, de nuevo, Virginia acudió los Juzgados de Primera Instancia de Córdoba de la mano de Díaz.

En un discreto segundo plano, Troconis ha sido el impulso de Manuel y le ha dado esperanzas cuando todo parecía perdido. El propio torero lo confirmaba en nuestras páginas. "Un 75 por 100 de fuerza es de Virginia. Cuando me derrumbo, tengo sus consejos, su apoyo, su aliento; sin ella no estaría tan fuerte como estoy, eso lo tengo claro", aseguraba. Cabe recordar que el hecho de recurrir a la justicia no cambió nada la situación entre padre e hijo y han tenido que pasar siete años para el primer encuentro; una etapa en la que parecía que ese abrazo jamás llegaría hasta que el acercamiento se ha producido de manera natural.

Troconis se ha esforzado siempre por normalizar con sus hijos la situación. Para Manuel y Triana, el padre de su padre no ha sido nunca desconocido, en casa han escuchado desde pequeños hablar del "abuelo Benítez". Aunque no se conocían, el diestro ha estado de alguna manera presente en la vida de sus nietos. De hecho, la propia Virginia explicaba que en su hogar nunca ha habido una mala palabra hacia el veterano diestro y siempre lo han tratado con respeto por expreso deseo de Díaz. También ha dicho en alguna ocasión que si alguien se lo presentara, le tendería la mano.