La reacción de Alba Díaz al esperado encuentro entre su padre y su abuelo

Tras más de 50 años sin ningún tipo de relación y con problemas judiciales, Manuel Díaz se ha reconciliado con su padre, Manuel Benítez, 'El Cordobés'; un encuentro que ha llenado de felicidad al torero y, como no podía ser de otra forma, a todos los que están a su alrededor y le quieren, como es el caso de su hija mayor, Alba Díaz, fruto de su primer matrimonio con Vicky Martín Berrocal. La 'influencer' nunca ha ocultado sentir absoluta devoción por su padre por lo que no es de extrañar la reacción que ha tenido la hija de la diseñadora. ¿Quieres conocer más detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Analizamos todos los gestos y detalles del encuentro de Manuel Díaz y Manuel Benítez

Julio Benítez confiesa que no sabía que se iba a producir el encuentro entre su padre y su hermano