Helena Tablada, Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz... se despiden de su gran amigo Cristo Báñez

El fallecimiento del diseñador Cristo Báñez ha causado una gran conmoción entre sus seres queridos. Una de las primeras en lamentar su muerte ha sido Helena Tablada. "Que las carcajadas que siempre me sacabas resuenen allá arriba cuando te abran las puertas. Vuela alto, vuela libre y vuela como tú quieras... que fue como siempre fuiste y quisiste. Voy a extrañar mucho esos audios que me ponía en repeat de lo mucho que me hacías reír y te gustaba mi acento americano. 'Waifai'. Nos vemos al otro lado", ha escrito junto a una foto en la que aparecen juntos.

Helena y Cristo eran grandes amigos y han vivido muchos momentos juntos. Ella siempre acudía a sus desfiles y él no quiso perderse su boda con Javier Hungría, celebrada el 8 de diciembre de 2018 en La Habana. "Una imagen vale más que mil palabras, gracias por una boda inolvidable, llena de amor y, sobre todo, momentos divertidos", publicó el almonteño al lado de esta imagen en la que aparecen bailando. "No estamos buenos ninguno, por eso somos amigos. Un poco más y me quedo a vivir en cuba. Te quiero más que al wifi", añadió.

Vicky Martín Berrocal también se ha despedido públicamente del modisto. "Hoy no es un día fácil para todos los que te queremos y somos muchos... Jamás me olvidaré de ti. Gracias y mil veces gracias por todo, amigo. Te llevas un pedacito de mi, de mis grandes locuras y mis grandes secretos. Vuela alto. Te vamos a echar mucho de menos. Te quiero desde siempre y para siempre. Adiós, compañero", ha escrito.

La muerte de Cristo Báñez ha dejado un enorme vacío en Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal. "Se va una de esas personas que lleva tanto en tu vida que no sabes ni cuando apareció por primera vez, que te ha visto crecer y que siempre ha estado ahí cuando le has necesitado, el que con esa sonrisa y ese humor, que tanto le caracterizaba, nos alegraba la vida y los días a todos. Te vamos a echar mucho de menos. Vuela alto y estés donde estés sigue siendo esa persona tan maravillosa que volvía loco de amor a cualquiera... te amamos", ha compartido junto a esta divertida foto en la que ambos aparecen sonriendo.

La modelo e 'influencer' Ana Moya ha lamentado la prematura muerte de Cristo Báñez. "Me he despertado con la peor de las noticias. Hoy el cielo tiene la suerte de tener un ángel más allí arriba. La vida se ha llevado a una persona buena, graciosa como nadie, trabajadora, amiga de sus amigos... Te vamos a echar mucho de menos. Hoy tengo el corazón roto", ha dicho. La andaluza ha vestido en varias ocasiones las creaciones de Cristo Báñez, a quien ha definido como un "prodigo de la moda flamenca". "Tu arte ha marcado y marcará historia. Tus ganas. Tu generosidad. Eras y serás imborrable en lo tuyo", ha añadido.