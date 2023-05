De Eva González a Eugenia Martínez de Irujo: las clientas 'vip' del desaparecido diseñador Cristo Báñez

El desaparecido Cristo Báñez, encontrado muerto esta misma madrugada en su casa de Sevilla, era mucho más que un diseñador, era un confidente para sus clientas, quienes con el pasado del tiempo acabaron convirtiéndose en sus amigas. Es el caso de Eva González, María José Suarez, Eugenia Martínez de Irujo o Vicky Martín Berrocal, entre otros muchos rostros conocidos que confiaron en el diseñador para brillar, tanto en sus eventos publicos, como en los privados.

Especializado en trajes de flamenca, el diseñador almonteño también se atrevía con otro tipo de patrones y cuando sus amigas le pedían algo siempre intentaba hacer sus deseos realidad. Es el caso de Eva González quien confió en Cristo para que diera forma al traje de bautizo de su hijo Cayetano, vistiendo así al pequeño con un original vestido con un traje de dos piezas en color blanco roto y encaje.

Pero su cartera de clientas/amigas era infinita y ellas eran su mejor escaparate para que el trabajo no le faltará nunca, logrando así hacerse un nombre en el difícil mundo de la moda. Tanto es así que un día llamó a su puerta la duquesa de Alba para que le hiciera un traje para la Feria de Sevilla y Cristo no podía ni creérselo. Sin embargo, su relación con la Duquesa no acabaría ahí y acabó recibiendo encargos de su hija Eugenia e incluso de su nieta, Cayetana Rivera.

Con las ideas muy claras desde que era un niño y con referentes de la talla de Valentino, Versace, Tom Ford o Thierry Mugler, Báñez tenía un don para resaltar la belleza de cada una de sus clientas dando un toque muy ersonal a cada uno de sus diseños, hecho que le llevó a conquistar a las nuevas generaciones, sumando así entre sus fans a influencers como Madame de la Rosa, Dulceida, Teresa Andrés Gonzalvo o Marta Lozano.

Helena Tablada también fue otra de las que confió en Báñez en otra ocasión muy importante de su vida, el bautizo de su hija Camila. En aquella ocasión, la diseñadora levantó el teléfono para pedirle a su amigo que diera forma al traje de su hija y el resultado fue todo un acierto. Anteriormente, Helena había posado espectacular para ¡HOLA! en un reportaje posterior a su boda con Javier Ungría en Cuba, y lo hizo con vestido rojo en el que Báñez logró fusionar de manera magistral la moda flamenca con la cubana.

Bañez, quien además de diseñador era influencer, pues publicaba en sus redes looks de moda, rutinas de maquillaje y cuidados para la piel, también mantenía una relación muy cercana con la modelo Elisabeth Reyes a quien convirtió en una de sus musas. Su relación era tan buena que la que fuera Miss España 2006 no dudó en invitarle al bautizo de su hija Adriana en la aldea de El Rocío.

Lo que no hay duda es que este maestro de la costura, quien también probó suerte en televisión, ejerciendo de coach en el programa en Quiero ser, dedicado a la promoción de diseñadores nóveles conducido por Sara Carbonero en Divinity, ha dejado hoy un poquito más huérfano el mundo de la moda y sobre todo el corazón de aquellas que tuvieron la oportunidad de conocerle de cerca y disfrutar de su gran sentido del humor y de su arte.