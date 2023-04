Patricia Rite, la 'influencer' que se dio a conocer en 'MyHyV', muere de cáncer a los 30 años

La 'influencer' Patricia Rite ha fallecido de cáncer de piel metastásico con tan solo 30 años. La onubense, que se dio a conocer en 2015 en el programa Mujeres y hombres y viceversa, anunció el pasado mes de diciembre que la enfermedad había avanzado y que su pronóstico no era muy esperanzador. Pese a ello, afrontó el diagnóstico con valentía y se sometió a un nuevo tratamiento de inmunoterapia. Sin embargo, no ha podido ser y hace tan solo unas horas su familia comunicaban la noticia más triste. "Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas, que de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa e indirectamente".

- Patricia Rite (MyHyV) comparte, con entereza, el duro tratamiento contra el cáncer que ha recibido

A principios de 2023, la 'influencer' compartió públicamente su historia. "Mi enfermedad comenzó hace cuatro años, cuando me quitaron un lunar de nacimiento que tenía en el abdomen y que en principio no era peligroso. Pero después de analizarlo me llamaron del hospital y me dijeron que se trataba de un melanoma en estadio 3", explicó. En aquel momento, ese diagnóstico no suponía tratamiento, sin embargo, en la primera revisión que le hicieron, justo un mes antes del confinamiento, los médicos detectaron en el TAC "unos puntitos en el pulmón".

- Cómo saber si es malo ese lunar

- La Reina se pone al día en los últimos avances contra el cáncer de piel

Antes de verano entró en quirófano, le extirparon un "17 por ciento del pulmón" y se sometió a un tratamiento de inmunoterapia. Este tratamiento no funcionó y aparecieron nuevas lesiones en el hombro. Comenzó entonces una terapia con pastillas, pero tampoco funcionó y de ahí pasó a varias sesiones de quimioterapia. La quimioterapia hizo que desapareciera la lesión del pulmón, sin embargo, el cáncer se extendió hacia el riñón y la cadera, y tuvo que empezar con sesiones de radioterapia.

Durante su enfermedad, la 'influencer' se cuidó muchísimo, tanto física como mentalmente. "El cáncer te destroza y hasta una persona tan optimista como yo puede llegar al límite", aseguró. Además, lanzó un serio aviso a todos sus seguidores. "Espero que os protejáis mucho del sol. El cáncer de piel ataca más a personas de piel y ojos claros, pero no por ello a los demás deja de hacerlo. Usad protección todo el año, cuidaos".

Patricia participó en 2015 en el programa MyHyV, donde estuvo un mes conquistando a Lukas Ablático. "Soy de Huelva, pero me vine a Madrid hace tres meses para estudiar un máster. Soy educadora social", dijo entonces la joven, que impresionó al tronista con sus enormes ojos azules. Aunque sus inicios fueron buenos, Lukas decidió expulsarla del programa un mes después porque, tal y como él mismo dijo, no se le había despertado "nada" por dentro al conocerla mejor.

Tras su debut televisivo, Patricia se adentró en el mundo de las redes sociales sin saber que acabaría convertida en todo un ejemplo de superación al compartir su testimonio como enferma de cáncer con sus miles de seguidores en Instagram y TikTok. La 'influencer' ha fallecido sin ver terminadas las obras de su casa, una vivienda que adquirió el pasado mes de agosto en Huelva y que estaba reformando a su gusto.