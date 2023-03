Patricia Rite (MyHyV) se emociona al compartir que su enfermedad ha empeorado: 'Me siento con miedo'

Es una de las voces que trata de concienciar a la sociedad de lo difícil que supone lidiar con una enfermedad como el cáncer. Patricia Rite, expretendienta del programa MyHyV, ha compartido una de las noticias que seguramente nunca habría querido dar: los resultados de su última prueba no han sido positivos. “El TAC no ha ido como yo esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me siento muy triste, con mucha pena y por primera vez con un poco de miedo” reconoce sin poder contener la emoción. Vuelve a demostrar la fuerza con la que está afrontando esta situación asegurando que logrará superar la tristeza.

VER GALERÍA

“Sé como soy y que hoy al día me toca así, y poco a poco, mañana o en unos días me repondré” añade. En el vídeo asegura que “lo poco que tenía sano, ahora está infectado” y explica que es una situación complicada porque “está muy cansada”. Cuenta además que todavía existen tratamientos, pero que las opciones también se van agotando. “Hay opciones, tratamientos experimentales y acceder a inmunoterapia, pero cada vez son menos y se acaban” comenta, explicando que “la enfermedad va tomando terreno y es algo que no se controla”. Una de las cosas que más le duele es ver sufrir a sus seres queridos, dice, pero no está dispuesta a dejar de intentarlo. “Como siempre digo, que dure lo que tenga que durar, pero que esperemos que sea lo máximo posible”.

Después de compartir esta situación, la publicación se ha llenado de comentarios muy positivos en los que decenas de seguidores le han manifestado su apoyo. Los buenos deseos se han multiplicado entre quienes la siguen que esperan que pronto pueda dar mejores noticias acerca de su evolución. Fue hace cuatro años cuando Patricia Rite, de 30 años, fue diagnosticada de cáncer de piel metastásico, después de que le extirparan lo que inicialmente parecía un lunar. A través de sus perfiles empezó a compartir lo que suponía lidiar con los tratamientos que, en las últimas semanas, no han arrojado noticias esperanzadoras.

VER GALERÍA

Ha sido muy aplaudida por sus seguidores la actitud que ha mantenido a lo largo de esta etapa, pues nunca ha perdido la sonrisa y la alegría a pesar de las dificultades. Así lo demuestra en los clips que comparte en su canal de Mtmad de Telecinco. Uno de los grandes apoyos de Patricia es su madre, que es sanitaria y no se ha separado de su lado en ningún momento. A ella le dedica Patricia muchos de sus mensajes, agradeciéndole que esté a su lado y su apoyo incondicional. Patricia Rite fue una de las participantes de MyHyV en 2015, donde permaneció cerca de un mes conquistando a Lukas Ablático. “Soy de Huelva, pero me vine a Madrid a estudiar un máster” dijo. En esta presentación dijo además que tenía estudios como educadora social.