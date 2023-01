El bonito homenaje de Sara Carbonero a Elena Huelva que pasó desapercibido en la capilla ardiente

El fallecimiento de Elena Huelva con tan solo 20 años ha conmocionado a toda España. La joven influencer, que visibilizó de manera valiente la enfermedad que padecía, el sarcoma de Ewing que le diagnosticaron con 16 años, ha recibido numerosos mensajes de apoyo y ha estado acompañada en todo momento por su familia, su hermana y algunos rostros conocidos como Sara Carbonero, quien confesó que conocer a la joven le había cambiado la vida. La periodista ha homenajeado a su amiga con un gesto que pasó desapercibido en la capilla ardiente: poniéndose unos pendientes con forma de libélula, un animal que le encantaba a Elena y que se ha convertido en todo un símbolo para recordarla tras su muerte.

VER GALERÍA

Sara Carbonero y Tomás Páramo despiden a Elena Huelva en Sevilla

A modo de pequeño homenaje, Carbonero ha publicado una fotografía desde el tren con un pendiente en forma de libélula y con el sol resplandeciente de fondo, pero además la comunicadora ha elegido la canción Yellow de Coldplay para acompañar a la imagen con la que ha recordado a Elena, que tan amiga suya se hizo en los últimos meses. Pero no ha sido la única que ha utilizado a este insecto volador como recuerdo a la influencer, ya que su hermana Emi también ha compartido una instantánea muy parecida a la de Sara. "La luz en mi cara, eres tú", ha escrito en su publicación para que nadie se olvide de la memoria de la joven.

La amistad Sara y Elena comenzó por una casualidad. La periodista la escribió alguna vez por redes sociales, pero un día se cruzaron dos veces en la Gran Vía de Madrid y todo cambió. Se dieron los teléfonos y comenzaron a escribirse, a hacer planes... De hecho, la exmujer de Iker Casillas definía a su amiga con palabras como generosidad, coraje, bondad y energía. De hecho, la comunicadora destacaba que "es de héroes sonreír cuando el corazón llora", y la sonrisa de la influencer ha brillado incluso en los momentos más difíciles, cuando ella misma se encargó de sostener y animar a todos los de su alrededor.

VER GALERÍA

La madre de Elena Huelva se despide de su hija con un conmovedor mensaje: 'Te amo por siempre'

Tras el fallecimiento de Elena, Sara además ha escrito una emotiva carta de despedida en la que deja claro lo importante que ha sido para ella estos meses en los que han podido desarrollar su amistad. "Qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele…", comienza escribiendo la periodista, que incluye en esta publicación algunas de esas instantáneas que se hicieron. "Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera. Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú".

Loading the player...

Sara Carbonero despide a Elena Huelva