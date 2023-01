La tierna carta de Sara Carbonero a su amiga Elena Huelva: 'Me cambiaste la vida'

La fortaleza de Elena Huelva es una de las enseñanzas que se ha quedado en el corazón de quienes la conocieron. La influencer, que visibilizó de manera valiente la enfermedad que padecía, el sarcoma de Edwing que le diagnosticaron con 16 años, falleció el 3 de diciembre dejando tras de sí un ejemplo imborrable. Entre las decenas de mensajes que la recuerdan, una mezcla de cariño y tristeza se adivina en estas palabras, está el de Sara Carbonero, que fue una de sus buenas amigas. Juntas compartieron conciertos y muchas conversaciones desde que se conocieron, casi por casualidad, a través de las redes sociales. Son esos pequeños momentos y anécdotas, tan llenas de significado, las que ahora recuerda la periodista en una emotiva carta.

“Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele…” comienza la periodista, que incluye en esta publicación algunas de esas fotografías que se hicieron juntas. “Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera. Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú”.

Destaca Sara esas cualidades que admiraba de la joven, que siempre supo ver el lado positivo en la complicadísima situación en la que se encontraba. “Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás”. Le agradece además Sara el apoyo que le prestó siempre y la inspiración que para ella supuso la actitud que mostró frente a la enfermedad. “Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso”.

“Descansa tranquila, mi niña” escribe Sara refiriéndose entonces a su hermana mayor Emi, que fue su incondicional apoyo, su inseparable pilar. “Cuidaremos de Emi, tu mitad. Otro ejemplo de amor y de coraje. Le recordaré a menudo lo mucho que la admiro y la gran mujer que es. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable. Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo. Porque hace falta en este mundo mucha más gente como tú. Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente”. Apunta entonces Sara que sus hijos, Lucas y Martín, que también la conocieron, la recordarán porque no dejará de hablarles de ella. “Mis niños también. Hicisteis muy buenas migas, les hablaré mucho de ti y de todas nuestras aventuras juntas. De la amiga más especial y valiente que se puede tener. Te pondré siempre como ejemplo de cómo plantarle cara a la adversidad”.

La despedida es tierna, desgarradora pues la muerte de Elena es uno de esos golpes que, aunque quizá esperado, no es sencillo de asimilar. “Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo. Vuela alto como esas libélulas que tanto nos gustan. Te quiero muchísimo”.

El mensaje de Sara Carbonero llega tras una avalancha de homenajes de conocidos nombres como los de Ana Obregón, con la que mantenía una gran relación ya que su hijo Aless Lequio también falleció en 2020 a causa de la misma enfermedad; Aitana, que era uno de los ídolos de Elena que no se perdía ninguno de sus conciertos; y de Manuel Carrasco, que la visitó en varias ocasiones en el hospital, entre muchos otros. Elena Huelva se convirtió en un referente tras reflejar en sus perfiles sociales su día a día y tras abogar por la necesidad de la investigación. A principios del mes de diciembre confirmaba que la dolencia se había extendido y despedía el año como ella siempre hacía, sacando esa sonrisa y optimismo con el que conquistó a miles de personas. Mis ganas, ganan. Será difícil olvidar estas palabras que ella convirtió en su mantra.