Quién es Emi, el apoyo incondicional de Elena Huelva en su dura enfermedad

La historia de superación y fuerza de Elena Huelva, a quien diagnosticaron un sarcoma de Ewing con solo 16 años, ha calado hondo entre quienes la siguen y apoyan a diario y ha conmovido a tantos corazones que la sevillana ya suma más de 600.000 seguidores. De entre las personas que le han mostrado su apoyo sobresalen populares rostros como Sara Carbonero, Aitana Ocaña, Manuel Carrasco, Paula Echevarría, Sebastián Yatra, María Pombo, Eva González o Ana Obregón, quien ayer mismo le dedicaba una emotiva carta, pero si hay alguien que vive el día a día con Elena, esa su hermana mayor Emi.

Emi Huelva, de 26 años, ha sido, junto al resto de su familia, el pilar fundamental de Elena desde que le detectaron un tumor de 10 centímetros en la pelvis hace cuatro años. La joven, con quien guarda un gran parecido físico, acostumbra a dedicar bonitos mensajes a su "compañera de viaje", su "mitad" y "el mejor regalo de su vida", como ella misma la define, alentándola en este difícil trance, y también la acompaña con frecuencia a eventos y celebraciones donde Elena muestra sin tapujos una capacidad de resiliencia admirable y una actitud optimista de la que presume bajo el lema 'mis ganas ganan'. "Siempre hemos estado muy unidas, pero es verdad que desde hace 4 años, desde que llegó la palabra cáncer a nuestras vidas, ahora somos una. Están siendo años, y estos últimos meses más duros aún, pero sonrío al pensar todo lo que hemos vivido y todo lo que vamos a vivir, porque esto también pasará", confesaba el pasado mes de noviembre Emi, quien le agradecía una vez más "ser mi hermana y demostrarme que siempre que nos caemos hay que coger impulso y avanzar y por dejarme estar siempre a tu lado, quererme tan bien y enseñarme lo más importante en la vida: a vivir".

En el libro que Elena publicó en marzo de este año 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente', en el que narra en primera persona su experiencia con el tratamiento y su personal forma de vivir la enfermedad, Emi también tiene un papel significativo. De hecho, en el primer capítulo ya hace referencia a ella: "La vida me ha regalado a una hermana, ella es la mejor, y me acompaña a todo, es mi compañera de vida, disfruto más de las cosas cuando estoy junto a ella". Tal y como la joven de 20 años ha expresado, "no sé qué hubiera sido de mí sin el apoyo de mi familia y de mis amigas, es fundamental. Pero, al fin y al cabo, quienes han estado en el hospital siempre han sido mi madre, mi padre y mi hermana". Antes del diagnóstico, su vida era "de lo más normal": "Mis padres, Manuel y Emi, se habían separado, y mi hermana vivía en Madrid. Yo había repetido tercero de la ESO y tenía varios grupos de amigos, aunque las personas más importantes para mí eran mis cuatro amigas de toda la vida, Ana, Marta, María Dlr. Y María L”, se puede leer en las primeras líneas del ejemplar.

Emi, que ya acumula cerca de 60.000 seguidores gracias a sus constantes muestras de amor a Elena, ha hecho públicos momentos tan únicos como el tatuaje que se hizo en septiembre del pasado año en el brazo, en el que puede leerse 'Mis ganas ganan': "Siempre estás en mí, pero ahora también en mi piel. Te quiero y te admiro. Tus ganas ganan, ¡vamos!", comunicaba entonces. Pero no es el único tatuaje que tiene relacionado con Elena, pues ambas comparten el número 22 en sus respectivas muñecas, un número que, tal y como Emi ha explicado, "se refiere a nuestro poder singular para crear nuestra propia existencia y dar forma a nuestras propias vidas (...) Así estamos aún más conectadas".

Además de su incesante apoyo a Elena, Emi, formada en Marketing y Publicidad y cuya faceta profesional ha orientado hacia la organización de eventos de moda y protocolo, se deja ver disfrutando de todo aquello que le apasiona y le inspira: su Sevilla querida, escapadas, frases inspiradoras, placenteras veladas en las que no faltan cóctels y apetecibles platos, recuerdos del pasado, atardeceres o su perra Norita, un poodle toy color canela a la que adora.

