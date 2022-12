'Mi princesa luchadora': La conmovedora carta de Ana Obregón a Elena Huelva por su delicado estado de salud

Ana Obregón es una de los cientos de personas que este fin de semana se han volcado en Elena Huelva, tras el delicado estado de salud que experimentaba en las últimas horas la mujer reconocida por ser un verdadero ejemplo de valentía y coraje ante la peor de las enfermedades. La presentadora y actriz de 67 años ha dedicado a la influencer una conmovedora carta, que comienza de la forma más cariñosa posible: 'Mi princesa luchadora y ganadora', arranca sus palabras dirigidas directamente a la joven sevillana.

"Esta foto me la diste tú y siempre la llevo conmigo. Porque conocerte y ese abrazo ha sido lo mejor que me ha pasado este año", recuerda la artista sobre el momento en el que se vieron por primera vez el pasado octubre durante un evento. "El cáncer es una guerra cruel, pero es la única en la que no hay ni ganadores ni perdedores", subraya la que ha sido rostro de las campanadas en televisión a lo largo de varias décadas.

"Hay heroínas como tú, héroes como fue mi hijo y muchos más que no conocemos", señala la intérprete al mencionar a Aless Lecquio, fallecido tristemente a los 27 años en mayo de 2020 por este mismo motivo. "Todos nos dais una lección de vida. No te suelto de la mano y no lo haré jamás, ni a tu ángel de hermana Emi", añade la protagonista de Ana y los siete.

"Tantas conversaciones y lágrimas compartidas. Tanto buscar ensayos porque en este país no hay dinero para investigar. Tanta impotencia y tu sigues ahí, porque tus ganas, ganan, corazón", le dice Obregón a la joven de 20 años en referencia al título del libro que esta escribió contando su lucha y sus vivencias. "Continuamos. Te quiero muchísimo", concluye Ana en su emotivo mensaje.

Elena Huelva comunicaba este domingo a sus miles de seguidores que "las cosas no están yendo bien" puesto que "me han encontrado más enfermedad en la tráquea", ha relatado. "Es muy peligroso, como sabéis, ya que es por donde respiramos", así que "no hace falta que diga mucho más", explica.

La joven padece un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado en 2016, un tipo de cáncer que se forma en los huesos. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado", manifiesta en su perfil público. "Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y conseguido lo que quiero, visibilizar", añadía con gran entereza. "Al final, se trata de vivir y yo me llevo muchos recuerdos buenos con gente maravillosa", concluye.

Además de Ana Obregón, otros conocidos rostros como Aitana Ocaña, Manuel Carrasco y Sara Carbonero no han tardado en insuflar toda su energía a Elena, máxime cuando entre ellos y la influencer existe además una bonita amistad. Precisamente, la andaluza acudía el pasado miércoles al estreno en Madrid de la primera serie que protagoniza la cantante catalana, La última en Disney+, donde comparte elenco con su novio, el actor Miguel Bernardeu.