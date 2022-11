Ana Obregón revela el emotivo mensaje que le dejó su hijo Aless Lequio antes de morir

Ana Obregón está surcando los mares de la vida, intentando mantenerse a flote en todo momento. Y lo está consiguiendo. Durante estos últimos tres años, la presentadora no ha parado de recibir malas noticias, empezando por el fallecimiento de su hijo en 2020, seguido del de su madre en 2021 y, por último, el de su padre hace tan solo dos meses, concretamente en septiembre.

Cada momento lo ha vivido de forma distinta, pero todos ellos con un dolor inmenso en su corazón. Sostenida por una fuerza mayor, Ana continúa mirando hacia adelante refugiándose en amigos y familiares, además de en su trabajo. Prueba de ello es el programa que va a presentar el próximo 24 de diciembre, en Nochebuena. De nuevo, la presentadora vuelve a la cadena que fue su casa durante tantos años, Televisión Española, y lo ha hecho repasando su trayectoria profesional y desvelando uno de los mensajes que le dio su hijo Aless Lequio antes de morir.

"Lo decía mi hijo, lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Mejor coleccionar momentos y no cosas. Dedícales este tiempo a las personas que quieres, es mejor que coleccionar vestidos, zapatos o premios. Ni siquiera los aplausos. Todo eso no significa nada", recordaba con tristeza en el plató de La gran confusión, recibiendo una gran ovación de todo el público allí presente. Ana Obregón también ha tenido a Aless muy presente al recordar el gran éxito que tuvo la serie Ana y los 7: "Mi hijo me dio la idea, era tan travieso y hacía tantas locuras... Me acuerdo que le ponía Sonrisas y Lágrimas, pero yo quería meterle pimienta. Estaba escribiendo una serie y cuando presenté la idea gustó. Cuando iba al cole a recoger a mi niño las madres me decían 'la que has liado, ahora mi niña quiere ser stripper", comentaba.

Durante la conversación con Javier Sardà, con quien ha protagonizado un emocionante reencuentro después de tantos años, la artista también ha querido hablar sobre sus nuevos proyectos, entre los que destaca la serie sobre su vida. El presentador quiso preguntarle si creía que "la mala" había sido Antonia Dell'Atte: "No, para nada. En mi vida han pasado cosas muy malas pero no hay gente mala", decía Ana Obregón. La actriz ha confirmado que está volcada en la creación de su biopic, que además estará protagonizado por ella misma. "Me costaba entender que nadie apostara por mi vida, ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras", explicaba el pasado mes de marzo en su perfil público, dando paso al anuncio de la creación de su nueva serie.

"Me detuvieron en Los Ángeles"

Ana Obregón ha querido también resaltar una de las anécdotas más llamativas de su vida: "Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta", contaba. Esto es algo que siempre ha contado en otras ocasiones, pero ahora lo ha descrito con todo lujo de detalles: "Estaba en Los Ángeles rodando el 'Equipo A' y me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España... El papel era de prostituta", comenzaba explicando. "Fui a la prueba y dijeron que era muy buena actriz pero que era sofisticada. Pedí repetir la prueba y estuve una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada. Llegué media hora antes el día de la prueba y yo por allí paseando con esa guisa, y vi que un coche de policía me iba siguiendo. Se para y me dice 'no puedes trabajar aquí'. Yo le dije que era actriz y que iba a un casting pero me metieron en el coche. Acabé en la comisaría de Beverly Hills y allí llamé a mi representante. ¡Encima no me dieron el papel!", relataba entre risas.