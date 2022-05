Las conmovedoras palabras de Ana Obregón al cumplirse dos años de la muerte de su hijo 'El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre', ha asegurado la actriz y presentadora en una emotiva carta

Hace justo dos años Ana Obregón perdía a su hijo, Aless Lequio, a causa del cáncer. Aquel día, la actriz y presentadora aseguró que su vida se había apagado. Desde entonces ha gestionado su duelo "pasito a pasito", según contó en ¡HOLA!. "Trabajando interiormente mucho sola, buscando esa paz a través de la lectura, yoga, meditación y mucho silencio. Y no estoy tomando pastillas, ni nada exterior", declaró. También ha encontrado cierto alivio en sus seres queridos, en el trabajo y navegando en sus recuerdos. De hecho, su perfil público se ha llenado de fotos y vídeos del joven, y hoy ha querido rendirle homenaje con una emotiva carta.

"Mi Aless. Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo", ha comenzado diciendo. "Pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú. Porque con 25 años empezaste esta batalla. Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el p*** cáncer te arrebató", ha lamentado.

Aless estuvo más de dos años en tratamiento para superar la enfermedad. Le diagnosticaron cáncer en 2018 y el 13 de mayo de 2020 fallecía en un hospital de Barcelona. "Me rompe tu ausencia, la rabia, la injusticia, la tristeza, la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar", ha continuado escribiendo Ana. "El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día".

Después, la actriz y presentadora se ha dirigido directamente a su hijo. "Por favor no te preocupes por mí, me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día. Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme".

"Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusion en este momento", ha añadido sobre los avances de uno de los últimos proyectos de Aless en el que también está implicado Alessandro Lequio. Por último, le ha contado lo dura que está siendo su ausencia. "Mientras tanto seguiré abrazandote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía. Te echo tanto de menos. Echo tanto de menos la vida. Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos. Mamá".

Mayo es un mes de duros recuerdos para Ana Obregón, a quien vimos hace unos días en la fiesta de MÓ de Multiópticas, marca de la que es imagen. A pesar del profundo dolor que siente, se mostró muy sonriente con la prensa. "Se intenta (sonreír). Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo… ¡Ay, qué me emociono… No puedo hablar!", declaró. La actriz y presentadora se ha sentido muy querida en el peor momento de su vida. "Estoy con fuerzas y muy agradecida, no solo a los medios de comunicación sino a toda la gente", añadió.