Ana Obregón, a punto de cumplirse dos años de la muerte de su hijo: 'Estoy con fuerzas'

Después de varios meses alejada del foco mediático, Ana Obregón reapareció ayer en un evento muy primaveral en el que coincidió con Bertín Osborne, María Pombo y Pablo Castellano, Ágatha Ruiz de la Prada, Anna Ferrer o Boris Izaguirre. La actriz y presentadora acaparó todos los flashes con un espectacular vestido blanco de la firma Elisabetta Franchi. Desde que falleció su hijo Aless, hace casi dos años, apuesta por este color o el negro en señal de duelo, y luce un colgante con el nombre del joven. A pesar del profundo dolor que siente, se mostró muy sonriente con la prensa. "Se intenta (sonreír). Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo… ¡Ay, qué me emociono… No puedo hablar!", declaró. Ana se ha sentido muy querida en el peor momento de su vida. "Estoy con fuerzas y muy agradecida, no solo a los medios de comunicación sino a toda la gente", añadió.

VER GALERÍA

La actriz y presentadora, de 67 años, acudió a la fiesta de MÓ de Multiópticas, marca de la que es imagen, con dos buenos amigos, Susana Uribarri y Raúl Castillo. Ana está rodeada de amor y tiene varios proyectos entre manos. "En septiembre viene Mask Singer y después, ya sabéis, hay un libro... Hay muchas cosas", contó durante la fiesta, que tuvo lugar en una mansión de La Moraleja. También hará una serie sobre su vida protagonizada por ella misma. "El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas", confesó en ¡HOLA!.

VER GALERÍA

Con tantos compromisos profesionales, la actriz y presentadora se queda sin vacaciones de verano. "Tengo que escribir la serie y el libro. Y voy a estar con papá, cuidándole", declaró muy emocionada. "¡Es un campeón! Estoy cuidándole. Tiene 96 años y que dure, por favor", pidió.

VER GALERÍA

Mayo es un mes de duros recuerdos para Ana Obregón. El día 13 se cumplirán dos años del fallecimiento de Aless Lequio y la actriz y presentadora se encuentra en pleno duelo. "Lo que creo que estoy haciendo bien es llevarlo pasito a pasito, trabajando interiormente mucho sola, buscando esa paz a través de la lectura, yoga, meditación y mucho silencio. Y no estoy tomando pastillas, ni nada exterior", dijo en ¡HOLA! a principios de 2022. "Sé que no soy la misma Ana, pero me gusta más la Ana en la que me he convertido. Es una Ana más de corazón, más fuerte, con un gran aprendizaje interior y más generosa. Lo único que me hace feliz es ayudar a los demás", aseguró.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.