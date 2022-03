Ana Obregón vuelve a la ficción con una serie sobre su vida

Tras el éxito del biopic de Cristina Ortiz Rodríguez, 'La Veneno' o el que se ha comenzado a rodar de Bárbara Rey, titulado Cristo y Rey, Ana Obregón tendrá el suyo propio en forma de serie. Así, la vida personal y profesional de la presentadora, guionista y bióloga se convertirá en una ficción televisiva de la mano de Ganga Producciones, productora de HIT o Cuéntame cómo pasó. "Vuelvo a la ficción de televisión. Me hace ilusión poder compartir con todos que he decidido volver. He llegado a un acuerdo con una de las mejores productoras de España. Me costaba entender que nadie apostara por mi vida, ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras", ha escrito la también actriz en sus perfiles sociales, añadiendo que será un proyecto muy especial donde ella misma se interpretará en los últimos capítulos.

Yolanda García Serrano, galardonada con un premio Goya al mejor guion Original por Todos los hombres sois iguales, será la encargada del guion en el que Ana, que ha confesado que está muy ilusionada con el proyecto, también va a colaborar. "Pasito a pasito. Gracias a Alfin Producciones y Susana Uribarri por convencerme para esta aventura mágica", ha añadido la presentadora de las campanadas junto a un emoticono de un corazón. Aunque todavía es muy pronto para saber más detalles sobre la ficción, que se encuentra en pleno proceso de preproducción y casting, la productora ha destacado lo contentos que están con que la actriz les haya dado luz verde a la serie.

"Estamos muy agradecidos a Ana Obregón por permitirnos compartir algo tan íntimo como sus vivencias. Su vida es un ejemplo de superación y constancia. Como dice ella misma, la intención es recuperar su colección de momentos, los ya conocidos y otros aún por descubrir, y reproducirlos en una ficción que estamos convencidos no dejará a nadie indiferente", ha explicado Javier Cuadrado, gerente de Grupo Ganga. Parece que con la confirmación de la serie, la bióloga comienza a salir del duro bache personal en el que se encuentra tras el fallecimiento de su hijo Álex en mayo de 2020 y de su madre un año después. El pasado diciembre, además, tuvo que renunciar a repetir dando las campanadas en Televisión Española con Anne Igartiburu tras dar positivo en coronavirus.

Además de la ficción, Ana Obregón tiene otro proyecto profesional en los próximos meses ya que será investigadora oficial en la tercera temporada de Mask Singer; adivina quién canta. Aunque ya estuvo como invitada en un programa de la segunda edición, en el que acertó que la persona que se escondía bajo la máscara era Eva Hache, ahora se une como fija a los ya veteranos Javier Calvo y Javier Ambrosi y a Mónica Naranjo, que también se estrena en este formato que sigue capitaneado por Arturo Valls. De hecho, este formato de Antena 3 en el que varios personajes conocidos interpretan canciones bajo unos llamativos disfraces con máscaras, ha sido el único que la protagonista de Ana y los Siete veía durante su proceso de duelo tras el fallecimiento de su hijo Aless, tal y como contó ella misma cuando fue al programa.

