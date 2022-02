Ana Obregón relata entre lágrimas los momentos más duros de la enfermedad de su hijo Aless

"Quizás es la entrevista más difícil de mi vida", ha asegurado Ana Obregón al comenzar la entrevista con Bertín Osborne, que ha tenido lugar en Marbella, donde la presentadora acude a pasar algunos fines de semana en una casa alquilada. Las dos personalidades televisivas se conocen desde hace 40 años, tal y como han contado, y no solo ellos, sino que sus familias han estado también muy relacionadas. "Yo no sé si esto es algo que a lo mejor te va a hacer sentir mejor, tienes que desahogarte", le ha dicho el cantante, que ha asegurado que todo el mundo le pregunta por ella y se interesa por cómo estás. La actriz de Ana y los siete ha escogido un vestido negro con cuellos y mangas de camisa que se puso hace 30 años después de "año y medio en casa en chándal". "Me puse este vestido cuando me enteré de que estaba embarazada y fuimos a Italia a decírselo a la familia de Alessandro [Lequio]", ha compartido.

- Ana Obregón, sobre las Navidades: ‘Nunca más las volveré a celebrar’

VER GALERÍA

Ana Obregón ha comentado que estaba en un restaurante al terminar de grabar Paquita Salas cuando su hijo le llamó diciéndole que le dolía mucho. Llevaba tiempo con dolores y no habían llegado a diagnosticarle nada hasta aquel día en el que llegaron a urgencias y le metieron directamente en el quirófano porque tenía un tumor. "Ha habido muchos momentos duros pero ese ha sido uno de los más duros", ha recordado la presentadora, porque pasó la noche al lado de su hijo, sedado, sabiendo que tenía un tumor y esperando a que por la mañana llegara Alessandro Lequio para darle la noticia juntos. Al principio había un rayo de esperanza porque no sabían si sería benigno o maligno, pero todo se torció más aún: "Me llamaron a mí y me dijeron 'es malo y es muy agresivo'".

- Ana Obregón, tras el dolor, llega la esperanza: ‘Yo sé que voy a volver a nacer’

VER GALERÍA

La actriz ha admitido que tuvo una tranquilidad que ahora no entiende, no solo para comunicárselo a su hijo sino también para conseguir las pruebas e información necesarios para viajar a Nueva York a comenzar el primero de los tratamientos. Ana ha confesado que no le dijo nada a nadie, ni a sus padres ni a sus más íntimos amigos, pero que Aless fue su mejor apoyo con un sentido del humor, a pesar de que también tuvo momentos de vulnerabilidad. "Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso", ha contado que le dijo su hijo, sin poder evitar romperse pese a contar con el apoyo incondicional de Bertín, que se ha mostrado muy cariñoso con ella. Una vez se conoció por lo que estaban pasando, publicaron una fotografía juntos y recibieron todo el cariño del público: "Aquello me conmovió".

- Ana Obregón muestra cómo fueron las primeras y últimas navidades con su hijo Álex

Recibió la llamada de los Reyes

Ana no ha podido evitar romperse en más de una ocasión, sobre todo al recordar lo mucho que sufrió su hijo en los últimos meses, cuando ya había comenzado la pandemia y estaba ingresado en Barcelona. "Un lunes estaba duchándome y me llama Alessandro y me dice: '48 horas. Vamos a sedarlo para que no sufra'", ha dicho, con la voz entrecortada, asegurando que pese a estos momentos tan difíciles Aless "seguía sonriendo". "Yo quiero que la gente sepa lo fuerte que fue mi hijo, y lo valiente que fue hasta el final. Y su padre conmigo", ha contado. "Yo me quedé abrazada a él mucho tiempo y se lo llevaron. Ahí dejé de ser fuerte", ha explicado, entre lágrimas y ante un Bertín que tampoco podía evitar emocionarse. "No entiendo con lo fuerte que fui ahora no lo soy. Me está costando mucho", ha explicado, compartiendo también que tanto don Juan Carlos como la reina Sofía la llamaron de los primeros para darle el pésame.

VER GALERÍA

La frase que Aless recordaba siempre

Entre uno y otro recuerdo, Ana ha contado que su hijo tenía la siguiente frase como estado de WhatsApp, y la usaba a modo de lema: "Don't take life for granted", que en español podría traducirse como "No des la vida por sentado". Una forma de vida que la artista ha compartido e intenta ahora aplicarse, diciendo que es importante "coleccionar momentos" y no objetos. La presentadora ha prometido dedicarse ahora a la fundación que ha creado en el nombre de Aless, para investigar el sarcoma de Ewing, que era su diagnóstico y ha asegurado que el dinero que gane con este programa irá directo a los fondos.

El duelo tras la pérdida de su madre

Por si no hubiera sido poco el dolor tras la muerte de su hijo, un año después de que se fuera Aless se fue también la madre de Ana Obregón. Una pérdida que la artista admite que aún no ha podido siquiera procesar: "No he entrado en el duelo de mi madre. No he podido. No me cabe en el cuerpo. Mi mejor amiga...", ha dicho visiblemente emocionada. De hecho, hace poco publicaba una felicitación para su padre, que cumplía 96 años, y le agradecía el que pudiera estar aún con ella para vivir estos momentos tan difíciles.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.