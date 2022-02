Una orgullosa Ana Obregón celebra el 96 cumpleaños de su padre

Hay un nuevo motivo de celebración en la familia de Ana Obregón, después de unos años de lo más complicados. La presentadora ha compartido con sus seguidores una preciosa felicitación para su padre, que este viernes cumple 96 años: "Me has enseñado todos los pasos para bailar en la vida, y me hice bailarina, aprendiendo de puntillas, a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta". En la imagen se la puede ver abrazando a Antonio García Obregón, que luce un favorecedor jersey azul cielo sobre una camisa blanca.

"Gracias, Papá, por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo", ha escrito Ana Obregón junto a su publicación, a la que han respondido multitud de sus seguidores felicitando al patriarca de la familia. Antonio superó el covid en enero, unas semanas después de que la propia presentadora se contagiara y por su positivo se viera obligada a cancelar su aparición en las campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol. La actriz de Ana y los siete quiso felicitar entonces a su padre por haberse recuperado de la enfermedad pese a su avanzada edad, ya que desde la muerte de Aless ha estado volcada en la salud de sus padres y se sentía culpable debido a que fue ella quien contagió a su progenitor. La intérprete perdió a su madre en el mes de mayo de 2021, un año después de que falleciera su hijo, y sus ausencias pesan en su ánimo a día de hoy.

La recuperación de su padre y ahora la celebración de su 96 cumpleaños son más muestras de que la mala racha de Ana parece estar llegando a su fin. Una de las razones para sonreír para la presentadora es continuar con el legado de su hijo a través de la Fundación Aless Lequio, que ya es una realidad. Otra es su próxima participación en la tercera temporada de Mask Singer, después de haber estado como invitada en la segunda edición. Antes de que se siente en la mesa de los investigadores en el programa de Antena 3 volverá a la pequeña pantalla para ser entrevistada por Bertín Osborne. Una conversación de la que ya han salido algunos adelantes y que descubren por ejemplo la breve relación que tuvieron los dos rostros televisivos cuando estaban comenzando sus respectivas carreras.

Recientemente, Ana se sinceraba con ¡HOLA! y decía que no le pedía nada al nuevo año: "Mis deseos no se van a cumplir. Lo que me gustaría es que mi padre se quedara un poco más aquí conmigo". Por suerte, esa única petición se está cumpliendo y puede seguir disfrutando de su padre, que ha soplado una vela y ha compartido tarta con su familia por su 96 aniversario.

