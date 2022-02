Ana Obregón recuerda el cáncer que padeció con 28 años

Sin poder contener las lágrimas en algunos momentos, Ana Obregón ha recordado los complicados momentos que atravesó junto a su hijo Aless, tras cuya muerte trata de seguir adelante. Mezclada con la nostalgia y los recuerdos, se pudo escuchar también la risa de Ana al recordar algunos de los episodios más divertidos de su hasta ahora desconocida relación con Bertín Osborne, un breve romance cuando tenían veintipocos años que se tornó en una amistad muy importante. Ana explicaba los buenos momentos que pasó junto a Bertín que, con simpatía, rescataba algunas anécdotas de aquellos dos meses. “Qué bonita era esa vida. Es lo que te decía antes: cuántas veces yo he sido tan feliz y no me he dado cuenta, qué rabia de verdad” aseguraba Ana. “Que hayamos tenido un affaire y que nos sigamos queriendo ha sido un regalo" apuntaba Bertín. La actriz quiso entonces agradecer la amistad y el apoyo de Bertín durante uno de sus momentos más difíciles. “Tuve un cáncer y me operaron del útero. Y el que estuvo al pie del cañón fue este señor”, dijo Ana.

No es la primera vez que la artista recuerda las dolencias que padeció en su juventud. Ya durante otro encuentro con Bertín en 2016 en el programa Mi casa es la tuya se refirió a las operaciones que tuvo que afrontar, la primera cuando tenía apenas 13 años. “Yo siempre era la que tenía más imaginación, pero eso (la creatividad) empieza a los trece años cuando yo me puse malita con un tumor” explicó. Tuvo que ser operada en aquella ocasión de un tumor en el duodeno, lo que la obligó a estar bastante tiempo sin salir de casa ni asistir al colegio. Con 28 años tuvo que ser intervenida de nuevo, en esta ocasión en el útero donde le detectaron unas células precancerosas. A ello se refirió asimismo en su libro de memorias Así soy yo (2012) en el que contó que esta última operación la obligó a hacer una pausa en su primer rodaje en Estados Unidos.

En el último encuentro televisivo con Bertín hace cinco años aseguraba que estas experiencias la animaron a llevar una vida sana y practicar yoga y meditación, prácticas que compartió con el presentador. Este se ha mostrado muy empático con su amiga durante esta nueva aparición en la pantalla, pues también él ha recordado lo que supuso perder un hijo, en su caso apenas quince días después de su nacimiento. “La vida es así. Y tenemos que estar preparados para algo tan horrible. A mí se me murió un hijo en brazos y tengo uno maravilloso que tiene que vivir a través nuestro", ha dicho el cantante en referencia a su hijo Christian (nació de su unión con Sandra Domecq) y a Kike (nacido de su relación con Fabiola Martínez).

Ana Obregón contó a Bertín los duros momentos que afrontó junto a Aless durante el tratamiento y el difícil proceso de duelo en el que se encuentra. Su madre falleció además un año después que su hijo lo que supuso otro duro golpe para ella. Mirando al futuro, asegura Ana que se va a dedicar a la fundación que ha creado en nombre de Aless para investigar el sarcoma de Ewing, una iniciativa para ayudar a quienes afronten el mismo diagnóstico. "A todas esas personas les diría que esperanza... Yo he tenido mala suerte” aseguraba la presentadora cuando Bertín le pidió que enviara un mensaje a quienes estaban pasando por la misma situación que ella afrontó.

