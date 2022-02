Bertín Osborne y Ana Obregón recuerdan las divertidas anécdotas de su relación: 'Le estrellé un coche suyo'

Nunca lo habían contado hasta ahora. Ana Obregón y Bertín Osborne han echado la vista atrás en el programa del artista Mi casa es la tuya para recordar algunas de las anécdotas de la breve historia de amor que les unió hace años. “Fuimos novietes de dos meses” explicó Bertín que rescató algunas de las divertidas anécdotas que vivieron entonces (tenían apenas 22 años). Con su simpatía habitual, el intérprete no solo contó algunas de sus escapadas sino cómo finalizó su historia. “Le estrellé un coche suyo que me lo prestó. Llegué a su casa y digo Anita, te he estrellado el coche contra un taxi y ella muerta de risa” recordó entre carcajadas. Bertín reconoció que tuvieron momentos muy divertidos como una visita a la Costa Brava donde les picaron los mosquitos (hacía tanto calor que durmieron en el balcón de la habitación) o la sorpresa que le dio Ana mientras él estaba de viaje en Roma.

“Y en el hotel en Roma, yo estaba grabando un disco y esta me dio una sorpresa. Cogió la llave de la habitación y se metió en la escalera de incendios. Llego de grabar, abro la ventana y me la encuentro en la escalera de caracol” contó con simpatía Bertín. “Me estás haciendo reír. ¿Cómo te acuerdas de esas cosas?” confesó Ana. “Nos hemos reído mucho” continuó Bertín. La historia sin embargo finalizó poco después de empezar. “Digo Anita esto no funciona, yo soy un desastre y tú también. Vamos a seguir siendo amigos” contó el artista. Una amistad que, según Ana, continúa siendo muy estrecha después de aquello. “Después de eso seguimos siendo superamigos, pero yo tuve un cáncer en el útero, que me operaron y el que estuvo al pie del cañón fue este señor” aseguró.

El programa en el que Ana Obregón y Bertín Osborne se han reencontrado ha sido uno de los más emotivos de Mi casa es la tuya. Ana ha recordado los durísimos momentos que atravesó durante la enfermedad de su hijo y ha contado cómo afronta el duelo. Sin poder evitar las lágrimas en varias ocasiones conmovió con sus palabras a Bertín, que también perdió un hijo poco después de su nacimiento. “La vida es así. Y tenemos que estar preparados para algo tan horrible. A mí se me murió un hijo en brazos y tengo uno maravilloso que tiene que vivir a través nuestro", ha dicho el cantante, haciendo referencia a su hijo Christian, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, y a Kike, nacido de su relación con Fabiola Martínez.

Un año después de la muerte de Aless falleció también la madre de Ana, una pérdida que la artista admite que aún no ha podido siquiera procesar. "No he entrado en el duelo de mi madre. No he podido. No me cabe en el cuerpo. Mi mejor amiga...", dijo visiblemente emocionada. Hace poco publicaba una felicitación para su padre, que cumplía 96 años, y le agradecía que pudiera estar aún con ella.

La actriz y presentadora ha compartido sus recuerdos, sus vivencias y sus anécdotas con grandes amigos como Susana Uribarri, Raúl Castilo, Boris Izaguirre y Luis Rollán a quienes ha dado las gracias por estar junto a ella y apoyarla cuando más lo ha necesitado. “Te presento a mi gente, han estado al pie del cañón no me han soltado la mano. Les doy las gracias de corazón por haber estado a mi lado, en las buenas y las malas” reconoció Ana.

