El emotivo momento de Bertín Osborne al recordar el hijo que perdió

Ana Obregón se ha sincerado sobre los últimos años de la vida de su hijo Aless, y ha compartido sus sentimientos con Bertín Osborne y con los espectadores en Mi casa es la tuya. La artista ha admitido que le parece terriblemente injusto el perder a un hijo, sin importar la edad que tenga, pero especialmente cuando son tan jóvenes, ante lo que se ha dado cuenta de que el presentador sabía perfectamente de lo que hablaba. "Cariño, si tú lo tienes en tu casa. Es durísimo Bertín", ha confesado con los ojos llenos de lágrimas. "La vida es así. Y tenemos que estar preparados para algo tan horrible. A mí se me murió un hijo en brazos y tengo uno maravilloso que tiene que vivir a través nuestro", ha dicho el cantante, haciendo referencia a su hijo Christian, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, y a Kike, nacido de su relación con Fabiola Martínez.

"Y te preguntas, ¿por qué? Que me hubiera llevado a mí que yo he vivido todo", ha respondido Ana, consciente de la difícil confesión de Bertín, a quien conoce desde hace 40 años tal y como ellos mismos han contado. Ya hace años el presentador confesó que fue en un pasillo del Hospital La Paz donde murió su primer hijo cuando tenía solo quince días de vida, pero también donde salvaron a su penúltimo, Kike. El pequeño, que tiene ahora catorce años, llegó al mundo de manera prematura y en un parto de riesgo porque Fabiola había contraído una infección de listeria –bacteria que se coge durante el embarazo al comer alimentos crudos o lácteos no pasteurizados–. Nació con tan sólo 1,5 kilos de peso y sufrió una hemorragia cerebral, por lo que tuvo que ser operado de urgencia. "Va ser un niño feliz, porque es un regalo de Dios. Va ser un niño queridísimo y lo vamos a hacer feliz el tiempo que Dios quiera, seguro", dijo entonces y a las puertas del centro de salud el cantante, tal y como recogían las páginas de ¡HOLA!.

En 2019, Bertín se sinceraba con ¡HOLA! diciendo: "Me produce un sinvivir absoluto porque mi día a día lo tengo solucionado y no creo que vaya a tener problema. Nadie sabe lo que me quita el sueño". Un sentimiento que también expresaba entonces Fabiola: "No hay preocupación mayor para unos padres que pensar en el futuro, cuando ya no estemos para cuidarlos".

Ana Obregón ha querido mandar su apoyo a todos aquellos padres que, como ellos, tienen hijos que sufren alguna enfermedad. "La de madres, la de padres, que les he visto al pie de la cama de sus hijos. Terminales también. Es otra realidad que la gente no conoce", ha asegurado la actriz, que además ha querido contar lo que le diría a los jóvenes. "Muchas veces a la gente joven que se cabrea porque no puede salir de discoteca. Les llevaría a la planta de oncología de cualquier hospital, donde hay chicos de cualquier edad, de 10, 15, 25... muriéndose de dolor", ha dicho la artista.

