El homenaje de Ana Obregón a Aless Lequio a ritmo de 'moonwalk', el baile que siempre hacían juntos

"No me gustan los sábados. Parece que es el día en el que el dolor muerde más y te echo insoportablemente de menos. Siempre bailábamos juntos el Moon Walker… llevaba años sin hacerlo pero hoy, en lugar de quedarme encerrada en mi cuarto, me he ido al gimnasio y aquí os dejo un pequeño tutorial". Con este mensaje, Ana Obregón ha querido rendir homenaje a su hijo, Aless Lequio -fallecido el 13 de mayo de 2020- mostrando un vídeo en el que aparece practicando precisamente la famosa coreografía que popularizó Michael Jackson. Ana, que presentará de nuevo las campanadas de Nochevieja junto a Anne Igartiburu, volvió a bailar recientemente para la grabación del especial de Nochebuena de RTVE en el que también participará, y ahora ha querido compartir este tributo con sus seguidores. Dale al play para verlo.

