Conoce a Andrea y Marlo, de 26 y 20 años, los dos hijos mayores de Pepe Navarro

Pepe Navarro se sentaba este fin de semana en Sálvame Deluxe para contar por fin su versión sobre su relación con Ivonne Reyes y para aclarar que él no es el padre del hijo de la venezolana. El presentador reconocía que fue un error no hacerse las pruebas: "Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, ni una sola evidencia, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. Ahí están las pruebas, ahí está el documento. El juicio fue un tanto extraño. Me equivoqué al no hacerme la prueba". Lo que sí tiene claro Pepe Navarro y con documentos que aportó al programa es que Alejandro Reyes no es su hijo: "Sólo tengo cuatro hijos. El de Ivonne Reyes no es mío". ¿Te gustaría conocer a los otros cuatro hijos de Pepe Navarro? Por un lado están Andrea y Marlo, de 26 y 20 años, fruto de la relación del periodista con Eva Zaldívar. Por otro, están Layla (15) y Darco (10), que nacieron del matrimonio entre el presentador y Lorena Aznar. Dale al play y conoce a los otros cuatro hijos de Pepe Navarro.

