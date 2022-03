El sorpresón de Cayetana Rivera y Narcís Rebollo a Eugenia Martínez de Irujo que le ha dejado sin palabras

Loading the player...

Eugenia Martínez de Irujo ha recibido una sorpresa que tardará mucho tiempo en olvidar. El 26 de noviembre, cumplía 53 años y su hija, Cayetana Rivera, y su marido, Narcís Rebollo, le preparaban algo muy especial: "A los culpables de este sorpreson!!!! @narcisrebollo y sobre todo mi ratoncilla @tana_rmi, que es la que me lía SIEMPRE. Os quiero muchísimo!!!!! No tengo palabras!!!! Y a todas mis amigas de la infancia por estar siempre y nunca fallarme. A toda mi familia por todo el cariño!!!! Os adoroooo @traidorquienceda SOMOS SAGITARIOS!!! Los MEJORES!!". ¿Te gustaría ver la explosión de alegría de Eugenia al abrir la puerta y encontrarse con sus amigas de la infancia? Dale al play y no te pierdas la cara de sorpresa de la duquesa de Montoro.

