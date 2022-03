Mantienen una guerra judicial desde hace más de una década Pepe Navarro da nuevos detalles sobre su relación con Ivonne Reyes y asume sus errores: 'Me siento culpable' El comunicador ha aportado documentación que, según él, prueba que no es el padre del hijo de la presentadora venezolana

Pepe Navarro se ha sentado finalmente en un plató de televisión a hablar de la polémica que le lleva persiguiendo desde hace años. El comunicador ha querido aclarar que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, a través de “pruebas biológicas concluyentes” que ha presentado en Sábado Deluxe. Tras años enfrentados por la paternidad de Alejandro Reyes, Pepe Navarro ha querido dar carpetazo a esta historia aportando tres archivadores llenos de documentos para desgranarlos en directo. En declaraciones previas a su aparición en el programa, ha asegurado que se ha querido sentar ahora porque “hay información y documentación para explicar una verdad”, después de tanto tiempo.

Hay que recordar que Pepe Navarro se negó a hacerse la prueba de paternidad –algo que no jugó a su favor-, en reiteradas ocasiones, tras una demanda de filiación que Ivonne Reyes interpuso contra el presentador. El presentador ha explicado que él tenía muy claro que nunca mantuvo relaciones íntimas previas al embarazo, por eso se negó a someterse a las pruebas: “Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño”. Además, él mismo se sintió atacado cuando la venezolana le interpuso una demanda: “La demanda de Ivonne Reyes no presenta ninguna evidencia. Tan solo la declaración de un amigo que decía que yo era el padre porque se lo había dicho ella”.

El comunicador ha reconocido haber tenido, previamente, una relación con la modelo venezolana que en el juicio tuvo que explicar: “Siempre he negado mi relación con Ivonne Reyes porque no he querido hablar de mi vida privada, y cuando llego al juez le digo ‘yo sí tuve una relación con ella en aquella época’, porque estamos en un juzgado y hay que decir la verdad”. “Es una relación que dura dos años, escasos. Desaparece la relación y desaparece para siempre. Salvo en el 99 que nos volvemos a ver, pero nos volvemos a ver como me puedo ver con una amiga”, ha asegurado el invitado.

A partir de ese año, Pepe Navarro asegura que solo tuvo contactos puntuales con Ivonne Reyes: “Mi relación con ella era paterno filial. De amistad pura y dura. No hubo ningún tipo de relación sexual”, ha comentado. Además, se ha sentido “culpable” al ver unas imágenes del programa que presentaba en 1995, donde eran compañeros de trabajo, y en el que aparecía con la venezolana: “Veo esas imágenes y me siento culpable, me siento muy culpable. A pesar de que en ese punto de vista existencial no tenía otra alternativa, ahora lo veo con el paso del tiempo, tengo dos hijos con Eva maravillosos, y siento culpabilidad". Aun así, Pepe ha mantenido que “nunca” se enamoró de Ivonne Reyes, “yo quería a Eva Zaldívar. Cuando acabo con esta mujer busco un segundo hijo con mi mujer y lo tenemos. Luego me separo de Eva porque vida lleva por otros derroteros y se acabó", ha explicado.

No obstante, Pepe Navarro ha reconocido que fue un error no hacerse las pruebas de paternidad, a pesar de recordar que le presentó al juez un folio con las razones por las que no quería someterse a ello: “Mi abogada me asesoró que no me la hiciese. También fue por cabezonería e ignorancia mía total y absoluta”, ha lamentado. "Yo sé que no soy el padre y decidí enfrentarme a la justicia", ha contado, manteniendo que no se hizo las pruebas por "dignidad" e "imbecilidad". Pese a todo, según Pepe Navarro, Ivonne Reyes es consciente que, desde 2017, él no es el padre de Alejandro Reyes. El comunicador se enteró que la modelo estaba intentando demostrar, a través de un detective privado, que era el padre del joven, por lo que envió pruebas de ADN de ambos a un laboratorio. Pero el presentador lo averiguó y se puso en contacto con la empresa, donde le aseguraron que, al comprobar los dos ADN, ambos habían dado resultados distintos, es decir, eran negativos.

En 2021 la justicia atribuyó en una sentencia la paternidad del hijo de Ivonne Reyes al presentador después de negarse a realizarse la prueba de ADN. Su hija mayor, Andrea, presentó en 2018 un recurso para revisar dicho fallo, utilizando unas muestras recogidas por un detective privado que demostraría que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne. El Tribunal Supremo desestimó entonces dicho recurso puesto que las muestras no se habría obtenido de forma lícita, pero no la prueba científica. Por su parte Ivonne Reyes se aferra a la sentencia en vigor que determina la paternidad de Pepe Navarro y le obliga a pasar una pensión alimenticia a Alejandro. Ha sido precisamente su hijo el que pidió poner fin recientemente a esa batalla aceptando al supresión de dicha pensión.

