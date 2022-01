Así ha cambiado la vida de Bertín Osborne y Fabiola Martínez un año después de anunciar su separación

Hace justo un año y un día que saltaba la noticia, algo que muy pocos esperaban y provocaba gran revuelo mediático: Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban su separación después de media vida juntos y dos hijos en común. El cantante emitía entonces un comunicado en el que aseguraba que no había "un motivo concreto sino problemas de convivencia", descartando que hubiera "terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", explicaba. "Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. Para mí es muy doloroso por cuánto, como ya os he dicho, mi manera de ser ha sido determinante" en la ruptura, apostillaba. Además, como muestra del cariño, respeto y la admiración que siente por la modelo venezolana, le dedicaba unas bonitas palabras en las que dejaba claro que la unión entre ellos seguiría existiendo.

"Solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única", decía Bertín sobre Fabiola, algo que ha repetido incesantemente el presentador en los últimos 365 días cada vez que le han preguntado. Pero, en este tiempo ya sin convivir juntos y tras romper de forma consensuada y amistosa, ¿cómo les ha cambiado la vida a Bertín y Fabiola? Tras dos décadas juntos y 14 años de matrimonio, no resultaba fácil ni mucho menos para ambos deshacer todo aquello de un plumazo, máxime cuando fruto de su amor nacieron Kike y Carlos. El artista comenzaba su nueva etapa de soltero en su finca sevillana, La Hacienda San José, mientras que su ex establecía su residencia en Madrid con los pequeños. "Es un piso muy amplio y cómodo... pero, claro, es la tercera parte de lo que era nuestra casa anterior. Los niños se han adaptado muy bien y para Kike es sencillísimo todo. Sale a la calle, al paseo de la Castellana, y hasta hay gente que ya le saluda porque le ven todos los días", nos contaba Fabiola a mediados del pasado noviembre.

Sobre el contacto asiduo o no que tiene con su ex, aclaraba la modelo que "él entra y sale" cuando puede. "Viene a ver a los niños y forma parte de mi vida familiar", aseveraba. Bertín en el campo y Fabiola en la ciudad, separados por unos 400 kilómetros de distancia. Así es como ha transcurrido por tanto su día a día en este tiempo tras iniciar caminos independientes. "Me he relajado y disfruto del momento”, decía Bertín a finales de octubre, admitiendo que "soy un desastre" como pareja porque "me disperso", confesaba. Mientras, sigue volcado en su faceta más televisiva al frente del programa estelar que conduce en Canal Sur, sin perder de vista su vertiente musical con el lanzamiento de su último disco titulado Cuarenta años son pocos. Aunque a menor escala, Fabiola también hacía colaboraciones para la pequeña pantalla, pero desvelaba que sus gustos profesionales iban dirigidos hacia el mundo de la decoración.

"Me estoy preparando para ir por esa línea. Ya he hecho cosas y ahora contemplo una propuesta para colaborar con un estudio de interiorismo, aunque todavía no está firmado", revelaba. Pese a hacer vidas por separado, Bertín y Fabiola se han reencontrado públicamente en varias ocasiones durante el último año. La última, por la grabación de un especial navideño en casa del cantante para su espacio de entrevistas en Telecinco donde también acudieron las hijas de este, Alejandra, Eugenia y Claudia. Precisamente, la boda de esta última el pasado verano con José Entrecanales provocó que se hablara de la ausencia en el enlace de Fabiola Martínez, quien había decidido no asistir al considerar que no era lo más adecuado tras no estar ya conviviendo con el cantante. Dejaba claro eso sí que no había habido ningún desencuentro con nadie, y la propia novia entendió perfectamente los motivos que esgrimió la ex de su padre. Bertín y Fabiola ya no están juntos y eso es algo que cuesta asimilar, tanto que no son pocas las veces en las que les han preguntado a los dos si se puede creer en una posible reconciliación.

A este respecto, la modelo afirmaba sin perder la sonrisa que de momento no volvería con él "ni mañana ni pasado", y se preguntaba: "¿Pero por qué tenemos que tropezar dos veces con la misma piedra?", zanjaba. Sea como fuere, el presentador y su ex tienen un nexo de unión inquebrantable y un cariño que perdurará no solo por los años que han vivido juntos, sino también por los obstáculos que han superado gracias a su mutuo apoyo. La llegada al mundo en 2007 de su hijo Kike, que padece una lesión cerebral, les unió aún más, tal y como confesaron en la revista ¡HOLA!, y posteriormente el nacimiento del pequeño Carlos vino a completar su felicidad. Precisamente, sobre cómo habían vivido sus niños la separación, la modelo reconocía que "al principio fue duro, por la incertidumbre y el miedo de qué va a pasar, dónde iban a vivir... las preguntas que se hacen ellos. Pero como nos ven bien y les damos las explicaciones necesarias en los momentos que hace falta, esto les ha ido dando un poco de tranquilidad y estabilidad", sentenciaba.

