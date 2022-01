El reencuentro de Bertín Osborne y Fabiola Martínez en Navidad

El 2021 ha supuesto un antes y un después en la vidad de Bertín Osborne y su familia. A principios de año el presentador y su esposa Fabiola Martínez anunciaban su separación después de catorce años casados y dos hijos en común. Una decisión nada fácil, pero sí meditada, consensuada y amistosa. Ha sido un año complicado para todos, pero no ha querido pasar por alto la oportunidad de abrir las puertas de su casa de Alcalá de Guadaira en Sevilla por Navidad a toda su familia, incluida Fabiola Martínez, a la que siempre le unirá un cariño, un respeto y una admiración por todo lo que juntos han construido durante los veinte años de relación. "Incluso te diría que ahora más, porque ambos nos hemos quedado con lo mejor del otro", contaban en las páginas de la revista ¡HOLA!

Bertín reunirá a sus seres queridos en este programa especial que se llamal Su casa es la suya y que Telecinco emitirá el sábado 25 de diciembre, en la que el presentador repasará junto a Toñi Moreno los momentos más significativos de su vida, coincidiendo con el 40º aniversario de la carrera musical del artista. Esta vez el entrevistador se convertirá en entrevistado y responderá a todas y cada una de las preguntas sobre su vida personal y sentimental, sus inicios profesionales en la música, los sacrificios personales que tuvo que hacer, el éxito repentino que experimentó y cómo éste afectó a su primer matrimonio con Sandra Domecq. "Con mis hijas sí que perdí el tiempo y me arrepiento, y es lo que estoy preocurando que no me ocurra con mis hijos. Con Claudia lo he pasado muy mal leyendo su libro, porque hay cosas que no sabía y nunca me contaron. Y eso me ha matado”, reconoce.

Sus hijas Alejandra, Claudia y Eugenia Osborne también estarán en el programa especial y contarán cómo ha sido crecer con las largas ausencias de su padre debido a su carrera y lo mucho que su madre Sandra Domecq hizo porque ellas le adoraran. "Lo adoraba y era el peor marido y el premio padre", confiesa su hija Claudia visiblemente emocionada y que en los próximos meses hará a Bertín nuevamente abuelo. No faltarán las preguntas acerca de cómo han llevado la separación de su padre y cómo ha sido su vida junto a Fabiola y sus hermanos Carlos y Kike. A su vez Bertín se mostrará de lo más sincero a la hora de hablar cómo es su vida a raíz de su separación, mientras que Fabiola rememorará los felices años vividos junto al cantante. No obstante, también dará a conocer los motivos que les llevaron a tomar esta decisión y algunas de sus inquietudes.

El ‘broche de oro’ de la velada llega de la mano de Bertín y su hijo Carlos interpretarán a dúo ante toda la familia Ya no somos dinosaurios, un tema que forma parte del repertorio de su último álbum, Bertín Osborne. 40 años son poco, y en el que el pequeño demostrará sus habilidades en el mundo de la canción. Fabiola, siempre ha dicho que su hijo Carlos es tan showman como su padre, y ya hace tiempo presumió del talento musical de su hijo compartiendo algunos vídeos en los que aparece cantando 7 years, de Lukas Graham, y Better in stereo, de Dove Cameron.

