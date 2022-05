La vida de Ana Obregón al cumplirse dos años del fallecimiento de su hijo: familia, trabajo y el legado de Aless Lequio

El 13 de mayo de 2020 la vida de Ana Obregón se apagó para siempre con el fallecimiento de su único hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en marzo de 2018 y por el que estuvo recibiendo tratamiento tanto en España como en Estados Unidos, siempre con una sonrisa. Este viernes se cumplen dos años del momento más difícil para la presentadora y actriz, quien reconoce que "perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir". En estos 24 meses ha ido cogiendo poco a poco el pulso de su vida con el recuerdo de su guerrero de luz presente en el corazón y el deseo de mantener vivo su legado. Además, cuenta con el incondicional apoyo de su círculo íntimo y siente la admiración del público en su paulatino regreso al trabajo.

Ana siempre ha sido una persona muy familiar y ahora valora aún más cada instante que pasa rodeada de la gente a la que quiere. "Aprendí a fuerza de golpes que un gran día no es el que todo te sale bien, sino el que te deja momentos hermosos", aseguraba la actriz, que en 2021 recibía un nuevo golpe al perder a su madre, su mejor amiga. Está especialmente volcada en su padre, Antonio García, de 96 años. "Me estoy haciendo millonaria en momentos contigo. Y aunque sé que tienes ganas de reunirte con el amor de tu vida, sigues aquí para que pueda abrazarte y cuidarte como tú lo has hecho conmigo toda la vida", decía hace solo unas horas. Antonio, uno de los promotores inmobiliarios más destacados de nuestro país, tenía una conexión mágica con su nieto Aless. El joven emprendedor adoraba a su abuelo, al que consideraba a su vez un referente para su carrera empresarial y seguía al pie de la letra sus consejos.

Los cuatro hermanos de la actriz ( Amalia, Celia, Javier y Juan Antonio), así como todos sus sobrinos, están volcados en arroparla. Además, Ana se siente más unida que nunca a Alessandro Lequio ya que comparten un dolor que solo ellos entienden. La comunicación con el padre de su hijo es constante y, según explicaba la actriz en ¡HOLA!, está convencida de que Aless desde el cielo es feliz al verlos tan unidos. También hay dos personas que están siendo fundamentales para la artista en esta difícil etapa, Raúl Castillo y Susana Uribarri, amigos íntimos. Esta última es además su representante y la anima a viajar y a aceptar algunos proyectos como dar las campanadas o ejercer de investigadora en Mask singer: adivina quién canta. "El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas", reconocía en nuestras páginas.

El legado de Aless

Hace escasos días, durante su presencia en un acto público, Ana aseguraba que se encuentra "con fuerzas". Uno de los aspectos que la mantiene activa es poder cumplir con los sueños pendientes de su hijo. "Tengo la misión de hacer lo que él quería hacer: ayudar a las personas que han perdido a alguien, a algún ser querido y, sobre todo, ayudar en la investigación del cáncer y contribuir a salvar vidas", nos explicaba. Para lograrlo ha creado la fundación Aless Lequio porque él mismo barajaba la idea cuando estaba en el hospital. De manera simultánea, avanza en un libro que estaba escribiendo Aless y que se va a llamar El chico de las musarañas. En los tres capítulos que acabó abordaba su enfermedad y otros temas como la familia, el amor, la amistad. Ahora la artista escribe otra parte para completar el texto.

