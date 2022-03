Arturo Valls explica cómo está viviendo su nueva compañera, Ana Obregón, la grabación de ‘Mask Singer´

Arturo Valls será uno de los protagonistas del próximo Festival de Cine de Málaga, que cumple 25 años y se celebrará del 18 al 27 de marzo. Centrado en la promoción de su último proyecto Camera Cafe, la película, que compite este año en la sección oficial del certamen, el actor ha adelantado también en la presentación de la cita cinematográfica algunas pinceladas de la nueva entrega de su programa Mask Singer, adivina quién canta, que ya calienta motores en absoluto secreto.

VER GALERÍA

Uno de los momentos más esperados esta próxima edición, que a todos tiene pendientes, es la vuelta al programa de Ana Obregón, que ya acudió en la anterior entrega como investigadora invitada. "Estamos en mitad de la grabación del programa, Ana está divina, regalándonos grandes momentos en Mask Singer", ha adelantado el actor, que también asegura que la presentadora "está entusiasmada y muy animada"

Ana Obregón ha comentado ya en varias ocasiones que, inmersa en el duelo que atraviesa tras la terrible muerte de su hijo y la posterior pérdida de su madre, volver poco a poco a televisión, animada por su representante y amiga Susana Uribarri , es lo que le ha permitido seguir hacia delante. Así lo contó en su última aparición el la pequeña pantalla, junto a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, en la que aseguraba que era "la entrevista más difícil" de su vida.

VER GALERÍA

El comienzo de la grabación de la nueva entrega del programa divertido y entretenido ha vuelto a llenar de vida a la artista estos días y Arturo Valls, su maestro de ceremonias en esta nueva aventura, lo confirma asegurándonos que Ana "está totalmente encantada, entusiasmada y muy animada". Valls revela que no está siendo un reto fácil para la presentadora y que lo está afrontando "con las neuronas ya un poco cansadas". Del mismo modo, adelanta que les dice que "no puede más", pero "no para de investigar y proponer nombres para adivinar y acertar".

-Radiante y ejerciendo de bióloga: Ana Obregón se divierte como investigadora de su programa favorito

Nada puede desvelarse de un programa que vive de la sorpresa constante. El secreto es ley también en la preparación de esta nueva edición que prepara Antena3 pero lo que sí ha podido adelantar Arturo Valls es que la actriz va a ser uno de los platos fuertes de la próxima entrega. "Está muy graciosa y muy simpática, va a sorprender mucho, hay momentos realmente top esta edición, con Ana Obregón y con algunas máscaras".

VER GALERÍA

-Ana Obregón cuenta por qué su regreso a televisión le conecta con su madre

La presentadora se estrenó en Mask Singer:Adivina quién canta como investigadora invitada en junio del año pasado, apareciendo como uno de los platos fuertes de la cuarta gala del programa y convirtiéndose en una más dentro del equipo que formaban Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Paz Vega. Entonces aseguró que en su retiro para pasar el duelo tras la pérdida de su hijo lo único que podía ver en televisión era precisamente este programa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.