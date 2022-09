Ana Obregón, desolada por la muerte de su padre, Antonio García, a los 96 años

"Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido", así ha anunciado hoy Ana Obregón el fallecimiento de su padre, el empresario Antonio García Fernández, que este viernes perdía la vida a los 96 años de edad. Rota de dolor, la presentadora ha anunciado la triste noticia a través de su perfíl público, rescatando unas bonitas fotos de ella junto a su progenitor en la que está siendo la época más dolorosa de su vida. Tras la pérdida de su hijo Álex Lequio el pasado 13 de mayo de 2020 a los 27 años y de su madre, Ana María Obregón, un año después, la presentadora afronta ahora la pérdida de otro de los grandes pilares de su vida, su padre, al que estaba muy unida y del que no se ha separado en estos últimos meses.

VER GALERÍA

“Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida “Medalla al mérito del trabajo”, reflexiona la actriz pensando en la larga vida de la que disfrutó su progenitor, padre de cinco hijos, once nietos y un bisnieto. El pasado mes de febrero, celebrando su 96 cumpleaños, la actriz de Ana y los siete, daba las gracias al constructor por haberse convertido en su mejor refugio: "Gracias, Papá, por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo"

VER GALERÍA

Ana rescata nueve de las mejores fotos que conserva junto a su padre para compartirlas con sus seguidores en este difícil momento y explica: “He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo”. Le queda un largo camino de duelo pero se muestra fuerte y decidida a afrontarlo con la sinceridad y entereza que siempre ha demostrado.

VER GALERÍA

-Ana Obregón finaliza el importante proyecto que empezó hace más de dos años: ya existe la Fundación Aless Lequio

“Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos. Tu hija Ana.”, con estas palabras finaliza la mítica presentadora de Qué apostamos, que desde el fallecimiento de su hijo atraviesa una de las épocas más dolorosas de su vida.

VER GALERÍA

Padre e hija pasaron este verano juntos en Mallorca disfrutando al máximo de cada minuto juntos en la casa familiar que poseen en la Costa dels Pins, fue Ana quien compartió una tierna imagen de estos días en la que reconocía que cuidar a su padre y tenerle a su lado, la había ayudado a seguir adelante: "Me estoy aprovechando de ti estos días Papá, no paro de besarte y achucharte. Aunque se que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices".

VER GALERÍA

Estos últimos días, preocupada por el delicado estado de salud de su padre, la presentadora había cancelado varios compromisos para estar a su lado. El miércoles pasado la presentadora canceló el rodaje que tenía previsto de la película Mi otro Jon, dirigida por Paco Arango y decidió no asistir a la fiesta del 17º aniversario de la Fundación Aladina para estar al lado de su padre. En septiembre de 2021 el constructor tuvo que ser ingresado en el hospital tras detectársele una infección derivada de una operación de corazón y desde en 2022 se contagiara de Coronavirus, la salud de Antonio preocupaba a toda la familia. El fallecimiento del empresario ha sido un duro golpe para Ana y sus cuatro hermanos, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio García Obregón, que lloran ahora tan unidos como siempre esta nueva pérdida familiar.

VER GALERÍA