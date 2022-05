Ana Obregón vuelve a disfrutar de Ibiza gracias a un buen amigo

Ana Obregón se ha sentido muy querida en el peor momento de su vida. El 13 de mayo de 2020 perdía a su hijo a causa del cáncer y un año después, el 21 de mayo de 2021, tenía que despedirse de su madre. La actriz y presentadora ha gestionado este complicado duelo "pasito a pasito", según contó en ¡HOLA!. "Trabajando interiormente mucho sola, buscando esa paz a través de la lectura, el yoga, la meditación y mucho silencio. Y no estoy tomando pastillas, ni nada exterior", declaró. También ha encontrado cierto alivio en sus seres queridos, como su amiga Susana Uribarri, la encargada de convencerla para presentar sus campanadas más tristes, o Raúl Castillo, más conocido como 'Ra', con quien acaba de viajar a Ibiza.

- El emocionante recuerdo de Ana Obregón a su madre un año después de su fallecimiento

VER GALERÍA

"Después de cuatro años hemos vuelto a la isla mágica a celebrar tu cumple cómo lo hemos hecho durante más de 20 años", ha publicado Ana junto a varias fotos de su escapada. "Creí que nunca podría regresar a Ibiza, pero tú siempre me arropas y abrazas con alas de amor y amistad y me llevas volando sobre realidades que se disfrazaron de melancolía. Gracias, mi Ra. Por todo. Por tanto", ha añadido muy emocionada.

VER GALERÍA

Ra, por su parte, ha dado las gracias a Ana por viajar con él y otros amigos a Ibiza. "Viajar juntos es maravilloso porque tengo más tiempo para abrazarte y para decirte montón de veces lo mucho que te quiero. Verte sonreír, caminar juntos abrazados, recordar nuestras vivencias y anécdotas, bailar, hacernos fotos y vídeos…. todo es felicidad, observarte y darme cuenta una vez más lo bonita que eres, mi amor", ha escrito. Ana y Ra han recorrido la isla y se han dado "el primer bañito de la temporada", como se observa en esta foto en la que vamos a la actriz y presentadora en bañador. "Estar contigo es pedirle al tiempo que se pare y... ¿sabes por qué, cariño mío? Porque estando contigo me siento feliz. Qué bonito es quererte, amiga", ha finalizado el relaciones públicas.

VER GALERÍA

A pesar del profundo dolor que siente, Ana intenta seguir adelante aunque "el tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre", confesó en el segundo aniversario de la muerte de Aless Lequio. Además, echa mucho de menos a su madre, "mi mejor amiga y mi cómplice". En estos momentos, la actriz y presentadora está volcada en el cuidado de su padre, de 96 años, y en su trabajo. Tiene entre manos una serie sobre su vida, un libro y la participación en la próxima edición de Mask Singer. "El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas", aseguróien ¡HOLA!.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Ana Obregón, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!