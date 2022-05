El emocionante recuerdo de Ana Obregón a su madre un año después de su fallecimiento

Ana Obregón ha vuelto a expresar todo lo que lleva por dentro en un mes "maldito" para ella, tal y como ha reconocido a través de su perfil público. Si hace una semana, concretamente el 13 de mayo, recordaba con profunda tristeza que hacía dos años que había fallecido su hijo Aless Lequio, ahora la actriz afronta el primer aniversario de la muerte de su madre. La intérprete de Ana y los siete ha homenajeado a su progenitora a través de unas emotivas palabras a modo de carta, en la que expresaba su pesar y su pena por la marcha de su madre.

"Hoy hace un año que nos dejaste. Gracias por ser mi ejemplo de madre, generosidad y amor. ¡Echo tanto de menos a mi mejor amiga y mi cómplice!", comenzaba escribiendo Ana Obregón. La artista ha aprovechado para volver a pedir perdón a su progenitora por no haber podido llorar aún su pérdida, aunque ella misma sabe que no se lo tendrá en cuenta: "Por favor, perdóname, sigo sin tener fuerzas de entrar en tu duelo. Pero sé que como eres madre me comprendes mejor que nadie". "Maldito mes de mayo. El mes en el que mi mundo se tiñó de rojo. No te preocupes que estoy mimando mucho a Papá, aunque está deseando irse contigo", continuaba. Antes de concluir la carta, Ana le hacía una petición a su madre: "Cuida de mi niño, no le dejes solo. Te quiero desde siempre y para siempre", finalizaba.

Para acompañar sus palabras, Ana Obregón ha elegido una imagen de cuando veraneaban en familia en Palma de Mallorca, en la que aparecen madre e hija sonrientes y felices. No es la primera vez que la actriz recuerda a su progenitora en este mes. Lo hacía también en el Día de la Madre, en el que le agradecía haberle dado la vida y haber sido su "amiga" y su "cómplice". Además, en estas semanas también ha querido dedicarle unas cariñosas palabras a su padre en su perfil público: "Papá, me estoy haciendo millonaria en momentos contigo. Y aunque sé que tienes ganas de reunirte con el amor de tu vida, sigues aquí para que pueda abrazarte y cuidarte como tú lo has hecho conmigo toda la vida".

El 21 de mayo de 2021 fallecía la madre de Ana Obregón y lo hacía en uno de los peores meses y momentos para la actriz, ya que perdió a su hijo en las mismas fechas el año anterior. De hecho, la artista recordaba a Aless en el segundo aniversario de su muerte con unas desgarradoras palabras: "El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día", escribía con profunda tristeza. A pesar de los dos golpes tan duros a los que la presentadora ha hecho frente en este tiempo, ella sigue agradeciendo el cariño y el apoyo que le brinda la gente.