El abrazo de Sara Carbonero a su amiga Elena Huelva, enferma de cáncer desde los 16 años

Sara Carbonero ha hecho un alto en el camino en sus vacaciones por un motivo muy especial. La periodista castellano-manchega ha visitado a su amiga Elena Huelva, de 19 años, aquejada de un cáncer y que permanece ingresada en un hospital luchando contra un sarcoma de Ewing. La reportera le ha querido dedicarle una preciosa carta que ha emocionado a sus seguidores. "No es el lugar que más nos gusta, pero aún así te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí”, dice Sara junto a una imagen abrazada a Elena en la cama de un hospital.

En su emotiva misiva le da las gracias por su manera de afrontar la enfermedad. "No hay palabras para describir tu generosidad, tu coraje, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien pero sobre todo de que los que te rodean lo estén. Que no te gusta nada quejarte ya lo sabemos y que te sonrojas cuando te dicen cosas bonitas también". Y continúa. "Perdón de antemano. Pero es que es de héroes sonreír cuando el corazón llora. Y ser testigo de la vuelta del brillo de tu sonrisa, el mejor de los regalos".

Recordemos que Elena fue diagnosticada con cáncer con 16 años, un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones. La joven publicó un libro Mis ganas ganan, en el que cuenta su experiencia afrontando la enfermedad y se ha convertido en un ejemplo de superación y fortaleza para todos sus seguidores, entre ellos Sara Carbonero y Manu Carrasco. Elena Huelva concluyó su tratamiento, consiguió recuperarse, pero en 2020 sufrió una recaída, que no le ha hecho perder sus ganas y afán de superación.

Estos días la sevillana ha superado otro logro en su largo camino que ha provocado la alegría de la toledana. "Hoy todo me huele a colonia de talco y me sabe a piruletas de corazones. Veo cebras de colores y escucho aplausos de fondo. Gracias por ser inspiración, maestra y faro para todos los que te admiramos, te adoramos y te necesitamos tanto". Sara le da la enhorabuena "por lo conseguido estos días. Se puede. Nunca olvides lo fuerte que eres". Y por último se despide, no sin antes recordarle algunos de los planes que tienen pendientes. "Elena, cuadra bien ese calendario tuyo porque el 15 de octubre tenemos que ir a ver a Loquillo en Madrid, al Wizink. Y después, a Los Ángeles". "Te quiero, pequeña gran mujer valiente. Nos vemos prontito. No te soltamos".