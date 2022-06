El emotivo homenaje de Manuel Carrasco a Elena Huelva, la 'mujer de las mil batallas'

Loading the player...

Apoteósico. Así ha sido el fin de gira de Manuel Carrasco, que se ha despedido por todo lo alto en Sevilla. El artista onubense reunió a casi 75.000 personas en el Estadio de la Cartuja y batió un nuevo récord, convirtiéndose en el concierto más multitudinario de un artista solista nacional e internacional en la historia de la música en España. Manuel vivió momentos realmente emocionantes encima del escenario y tenía preparada una sorpresa para una de sus fans. Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de su canción Mujer de las mil batallas, el cantante se la quiso dedicar a Elena Huelva, que se encontraba entre el público. La joven sevillana, que se ha convertido en un ejemplo por su lucha contra el cáncer, no podría creer lo que estaba pasando y rompió a llorar. "Sin palabras. Una vez más eres capaz de emocionarme, las lágrimas me caían... cómo no, si delante de más de 70.000 personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome. Gracias siempre por todo, Manuel Carrasco. Te quiero y te admiro. ¡Eres increíble!", dijo Elena tras acudir al que recordará como uno de los conciertos más inolvidables de su vida.

