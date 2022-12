Elena Huelva ya está en casa tras 'unos días muy duros' y hace feliz a multitud de rostros conocidos

Elena Huelva ha dado la mejor de la noticias al comunicar que ya está de nuevo en casa, tras pasar una semana muy complicada en el hospital por la última recaída que sufrió del cáncer raro que padece. "Solo puedo daros gracias por todo el cariño que he estado recibiendo", comentaba la influencer una vez recibía el alta y volvía a su hogar. "Han sido días muy duros", explica en su mensaje, asumiendo con resignación que creía que lo peor de su enfermedad ya lo había pasado tiempo atrás, pero no era así.

"Al menos ya estoy en casa, rodeada de mi familia y mis seres queridos, con el amor siempre por delante", se felicita la joven de 20 años, quien además ha compartido varias fotografías donde sonríe a cámara desde su domicilio, donde sigue recuperándose. "Qué ganas tenia de estar en mi cama, en el salón y con mi perrita también", expresa la sevillana con el pijama puesto mientras nos enseña lo acogedora que es su vivienda, la cual cuenta incluso con un caliente chimenea.

Cuenta Elena que "me tienen oxígeno para que yo esté lo mejor posible y con el dolor controlado", algo que se aprecia en las imágenes donde vemos la asistencia que recibe para poder respirar bien. Por último, recuerda que "solo quiero que sigamos luchando por la investigación y la inversión en esta enfermedad tan terrible", expresa en alusión al sarcoma de Ewing que le fue detectado en 2018.

"Mis ganas ganan", sentencia con su popular grito de guerra que plasmó en un libro y define a la perfección el optimismo y energía que le caracterizan. Durante su batalla, la joven ha cautivado con su fuerza a miles de personas y entre ellas hay numerosos rostros conocidos, quienes mostraban lógicamente su alegría tras conocer las últimas novedades sobre su estado de salud. "Mi niña... qué bonito verte sonreír", le transmitía la actriz Paula Echevarría. "¡Por fin en casa, mi amor!", ha escrito la presentadora Eva González.

Un aluvión de mensajes de amigas como Sara Carbonero y artistas como Pastora Soler, así como una bonita carta de admiración que le ha dedicado Santiago Segura: "Elena, tu sonrisa luminosa es siempre inspiradora. Tu ánimo y tu actitud ante la adversidad son un ejemplo y una lección", comienza plasmando el cómico y cineasta. "Mañana puede caer un meteorito en la tierra y destruirnos a todos, pero hoy tú has sonreído, has acariciado a tu perrita y has abrazado a tu familia", prosigue el polifacético actor.

"Nos has enseñado a todos que la positividad y la alegría interior es lo único que puede vencer, o ejercer de escudo, a las injusticias, la mediocridad y lo gris que a veces puede ser la vida", señala el protagonista de la taquillera saga Torrente. "Te mando un abrazo descomunal y un beso enorme", concluye el popular director de 57 años con gran sentimiento y emoción. Junto a él, otros nombres como el influencer Tomás Páramo o la intérprete Daniela Santiago (Veneno) se sumaban a esta ola de cariño hacia Elena Huelva.

