El momento más emocionante del concierto de Aitana: sus palabras de aliento para Elena Huelva

Aitana actuó anoche en el WiZink Center de Madrid para miles de personas. La cantante, que acaba de romper con el actor Miguel Bernardeau, sintió el calor de sus seguidores más incondicionales, pero también la triste ausencia de Elena Huelva, su fan número uno. La artista catalana, de 23 años, tuvo un bonito gesto con la joven sevillana, enferma de cáncer. "Quería mandarle desde aquí un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Te quiero", dijo Aitana en mitad del concierto. "Ella, pese a todo, pese a su lucha, siempre ha estado en mis conciertos, siempre intentaba buscar un hueco para venir a verme. Pero esta noche no ha podido estar aquí. Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora", añadió emocionada.

Elena, al escuchar las palabras de la cantante, reaccionó emocionada. "Ojalá haber podido estar allí, como siempre… te quiero mucho más. Gracias por todo, Aitana. Que se haya acordado de mí… ella es tan importante, y la quiero tanto, de verdad", publicó en sus redes sociales.

Aunque no estuvo presente en el WiZink Center de Madrid, Elena pudo seguir parte del concierto gracias a un amigo, que no dudó en hacerla una videollamada para que pudiera ver sobre el escenario a Aitana y escuchara en directo la canción En el cine, la banda sonora de La última, la serie que la artista protagoniza con su ex.

A Elena Huelva le diganosticaron sarcoma de Ewing en enero de 2019. Tras recuperarse de esta enfermedad, tuvo una recaída en octubre de 2020 y a principios de diciembre reveló que su estado de salud había empeorado. "Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", lamentó.

La joven sevillana, autora del libro Mis ganas ganan, se encuentra actualmente en casa con su familia, intentando disfrutar al máximo de la Navidad, su época favorita del año. En una entrevista concedida a Toñi Moreno en Telecinco, aseguró que su objetivo era "dar visibilidad a lo que tengo porque se necesita investigación". Además, confesó que sus padres, su hermana y todas sus amigas están siendo un apoyo fundamental en estos momentos tan complicados. "Sin ellos no podría haber estado tan bien. Gracias por darme tanta fuerza", declaró entre lágrimas.