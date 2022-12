Sebastián Yatra, Nieves Álvarez y Nuria Roca, entre otros, vibran con Aitana en un concierto lleno de sorpresas

Aitana Ocaña ha dado este martes uno de los recitales más especiales de su carrera. Lo ha hecho en el Wizink Center de Madrid, en un concierto que supone el final definitivo de su exitosa gira 11 Razones y el cierre de un ciclo muy importante en el plano profesional y personal en el que no han faltado las sorpresas, como la aparición de David Bisbal, con quien ha entonado a dúo el tema Si tú la quieres, y la presencia de Pablo López, al que ha elegido para cantar Vas a quedarte: "Siempre es un gusto subir -al escenario- si la que espera es ella", ha confesado este. Con una espectacular puesta en escena y enfundada en un favorecedor mono plateado, la extriunfita catalana, que actualmente vive sola en el domicilio que compartía con Miguel Bernardeau, ha dado una lección musical ante la atenta mirada de miles de personas, entre quienes ha sobresalido la presencia de populares rostros como Nuria Roca, Nieves Álvarez, Valentina Zenere, Sebastián Yatra o sus compañeros de edición de Operación Triunfo Ana Guerra y Roi Méndez, con quienes mantiene una gran relación de amistad.

VER GALERÍA

La sorprendente ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau

La artista ha deleitado al multitudinario público del recinto con sus canciones más reconocidas y ha introducido un tema que no forma parte de su disco: Puede ser, la letra de Dani Martín que habla de una ruptura sentimental y que reza "Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quien soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control (...) Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, que me ayude a imaginar, y yo lo quiero lograr", que ya interpretaron juntos en el Especial de Navidad de RTVE del pasado año y que a ella le hubiera encantado repetir en la capital, pero que desafortunadamente no se ha dado porque Dani no ha podido acudir a la cita. Sin embargo, ha expresado que "le prometí que la cantaría yo sola": "Estoy en ese punto en el que quiero cantar canciones que sienta", ha manifestado ante la atenta mirada del auditorio.

El simpático mensaje navideño de Dani Martín una semana después de aclarar que no se retira de la música

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El show ha estado cargado de emociones y ha dejado memorables momentos sobre el escenario, pero también en las gradas, donde la modelo y presentadora Nieves Álvarez, de 48 años, ha cantado junto a su hija, Bianca, de 14, con quien mantiene una intensa relación y a quien define como "la creatividad en persona y una mujer preciosa" y Sebastián Yatra, que ha aterrizado en España hace unas horas tras celebrar la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, ha levantado las manos y ha celebrado sin descanso las interpretaciones de sus compañeros de La Voz Kids, formato en el que ejerció como coach junto a Aitana Ocaña, David Bisbal y Pablo López. "Qué grande eres, amiga", ha dicho por su parte Ana Guerra, que ha compartido orgullosa algunos instantes de la velada con su más de medio millón de seguidores, de igual modo que ha hecho el signatario de 'Asfalto y Gasolina', que ha reaccionado con un "Madre del amor hermoso" y las populares influencers Mar Lucas y Marta Díaz, de 20 y 21 años respectivamente, que han descrito este acontecimiento como "un plan muy guay".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El broche de oro ha llegado con un enternecedor mensaje de Aitana, que ha terminado rompiendo a llorar de la emoción, a todo su equipo, a quienes ha agradecido su incansable trabajo y constante dedicación, a su familia, que es un pilar fundamental para ella y su máximo apoyo, e incluso ha dedicado unas preciosas palabras a Elena Huelva, gran fan de la autora de 'Mariposas' que no ha podido acudir al evento por motivos de salud: "Estaré de otra forma, desde casa, porque mi salud esta vez no me da tregua. Disfrutad y dadlo todo todos los que vayáis. Fin de era ", ha asegurado.

VER GALERÍA

Aitana, ¿nueva chica Almodóvar? La foto que ha hecho soñar a sus fans