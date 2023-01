De Ana Obregón a Elena Furiase, las conmovedoras reacciones al fallecimiento de Elena Huelva

Elena Huelva ha fallecido a los 20 años dejando un importante legado y un impagable ejemplo de optimismo y fortaleza. En los cuatro años que ha pasado intentando superar un Sarcoma de Ewing, que se complicó con una metástasis en la tráquea en diciembre, ha unido a todo un país gracias al lema Mis ganas ganan, un grito de guerra que ya es de todos y permencerá para siempre imborrable, igual que su recuerdo. Gracias a su personalidad y sus mensajes, la influencer ha conquistado a milles de personas que ahora lamentan la pérdida de una joven que nos ha dejado inolvidables lecciones.

VER GALERÍA

-La visita llena de 'cariño y magia' de Manuel Carrasco a Elena Huelva y el talismán para recuperarse

-Quién es Emi, el apoyo incondicional de Elena Huelva en su dura enfermedad

Una de las primeras personas en reaccionar ha sido Ana Obregón, con la que mantenía una gran relación ya que su hijo Aless Lequio también falleció en 2020 a causa de la misma enfermedad. "Mi princesa guerrera y luchadora, poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma [...] Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022. Conocer a ese ángel de tu hermana que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre y verme reflejada cada segundo en ellas. Tus ganas han ganado, siempre, corazón", ha dicho junto a una foto de las dos abrazadas que la propia Elena le regaló.

La presentadora ha hecho la promesa a Elena de cuidar de su familia, acompañarlas en el duelo y seguir adelante con la fundación Aless Lequio que creó con un claro objetivo: financiar investigaciones contra el cáncer para conseguir salvar vidas. Además, tiene la certeza de que ahora su hijo va a cuidar de su amiga. "Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro. No os olvidéis de mi. Os quiero muchísimo, más allá de la eternidad", ha indicado.

VER GALERÍA

También muy emotivas han sido las palabras de Aitana. Desde que la artista apareció en Operación Triunfo, Elena se convirtió en su seguidora incondicional y no se perdía ninguno de sus conciertos. Además, las canciones de la catalana la acompañaron durante los tratamientos y a través de las letras sentía toda la energía de su ídolo. El paso del tiempo hizo que entre ellas se creara una bonita conexión. "Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero", ha dicho Ocaña junto a varias imágenes de las dos juntas.

"¡Qué regalo ha sido conocerte! Gracias por habernos hecho mejores personas a todos los que hemos tenido la suerte de estar a tu lado. Llévame siempre de tu mano Elena y cuídanos mucho desde el cielo, te vamos a echar mucho de menos. Te quiero mi querida amiga. ¡Vuelta muy alto princesa! Tus ganas han conquistado el cielo y todos nuestros corazones", ha indicado Tomás Páramo junto a un significativo vídeo en el que Huelva aparece muy sonriente con su hermana escuchando en directo a Manuel Carrasco.

VER GALERÍA

Toñi Moreno ha rescatado una imagen del día que entrevistó a Elena en el plató de Viva la vida y ha dicho: "Nunca te olvidaré Elena. Has ganado porque has sido toda una lección de vida para todos. Gracias por esa vida tan extraordinaria que tuviste. Hoy solo puedo llorar por tu marcha". Por su parte, Paco Arango, volcado en luchar contra el cáncer infantil mediante la fundación Aladina, le ha dedicado estas bonitas palabras: Hoy nos ha dejado muy tristes una bella guerrera pero su luz brillará para siempre. La vida no se mide por tiempo sino por amor, y ella de eso sabía mucho. Por favor, ahora todos pendientes de su familia y de su hermana y compañera de vida".

"No la conocí en persona pero tampoco me hizo falta. Vuela alto, siempre serás un ejemplo de todo. Mi cariño a su familia", ha trasladado Elena Furiase; "Gracias por enseñarnos tanto", ha comentado Anna Ferrer; "Un ángel más en el cielo. Mi más sentido y sincero pésame a una guerrera, mi cariño a su familia. El cielo te acogerá con todas sus fuerzas", ha asegurado Juan Peña; "Descansa en paz, Elena", ha puesto María Pombo; "Me quedo con esa sonrisa para siempre. Descansa pequeña, que ya nos has enseñado bastante", ha escrito Carla Pereyra; "Vuela alto, Elenita", ha dicho Ana Peleteiro, que acaba de ser mamá; "Qué tristeza, besos a la familia", ha indicado Marta Sánchez.