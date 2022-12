Patricia Rite (MyHyV) comparte, con entereza, el duro tratamiento contra el cáncer que ha recibido

Lleva varios años con diversos tratamientos, una situación que no es fácil de afrontar como ella misma explica. La influencer y que fuera participante del concurso Mujeres, hombres y viceversa Patricia Rite, de 30 años, fue diagnosticada de un cáncer de piel metastásico hace cuatro años, después de que le extirparan lo que inicialmente parecía un lunar de nacimiento. A través de sus perfiles sociales ha compartido los diversos tratamientos a los que ha tenido que ser sometida, contando ahora que ha finalizado las sesiones de radioterapia localizada que estaba recibiendo, unos días que han sido, como ella misma asegura, "los más duros de todo" su cáncer. Comenta que "ha tenido que escalar una montaña" y explica que seguirá con ciclos de quimioterapia. "Ahora cada 21 días al menos me doy un respiro, que falta me hace", dijo.

El pasado mes de octubre contaba los resultados de una de sus revisiones, que no arrojaban muy buenas noticias, aunque ella no perdía el optimismo que la caracteriza. "Acabamos de salir de la oncóloga y dice que me toca correr un poco más. La quimio antigua no ha permitido frenar el cáncer y ha aumentado en pelvis, hueso, por ahí algo he oído de la barriga y el riñoncito. Las lesiones han crecido", explicaba. "Hemos tomado la decisión de empezar una quimio diferente puesto que la otra ha tenido muy buenos resultados a lo largo del tiempo y pensamos que esta nueva también lo tendrá", decía. Demostrando una gran entereza y valentía, añadía: "Estoy feliz, familia. Primero porque soy muy afortunada de tener a la familia y amigos que tengo, y segundo, porque sigo aquí luchando y me encuentro fuerte y con ganas".

La actitud con la que Patricia ha afrontado sus problemas de salud es un ejemplo, pues nunca ha perdido la sonrisa a pesar de las dificultades que enfrenta. En sus publicaciones en sus perfiles cuenta sus planes -su Navidad será en el pueblo junto a su familia - y da visibilidad a los retos que supera como paciente. Aparece además la plataforma de vídeos de Mtmad, de Telecinco, donde muestra su alegría. "Ahora puedo ser morena, puedo ser pelirroja, puedo cambiar a todo lo que me de la gana. Hay que tener mucha paciencia" dijo en una ocasión en el canal de Marina Ruiz, concursante de Pesadilla en el paraíso. En este proceso, su madre, que es sanitaria, es uno de sus grandes apoyos, igual que el resto de su familia y amigos.

Patricia Rite participó en 2015 en el programa MyHyV, donde estuvo un mes conquistando a Lukas Ablático. "Soy de Huelva, pero me vine a Madrid hace tres meses para estudiar un máster. Soy educadora social", dijo entonces la joven, que impresionó al tronista con sus enormes ojos azules. Sin embargo, su historia no llegó a buen puerto y Lukas la expulsó un mes después porque, según dijo, no se le había despertado "nada" dentro al conocerla mejor.