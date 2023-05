La finalista de Miss Universo Sienna Weir muere a los 23 años, en un accidente a caballo

Los malos presagios se han acabado cumpliendo y tras un mes debatiéndose entre la vida y la muerte, la modelo australiana y finalista de Miss Universo 2022, Sienna Weir, de 23 años, ha acabado falleciendo tras no poder superar las graves heridas sufridas tras caerse de su caballo.

Experta amazona, Sienna sufrió un aparatoso accidente cuando se encontraba montando en Windsor Polo Ground el pasado 2 de abril y aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Westmead de Sídney, donde ha permanecido siendo tratada de sus graves lesiones y conectada a un soporte vital, nada se ha podido hacer por salvar su vida.

La modelo, que tenía una doble titulación en literatura inglesa y psicología por la Universidad de Sídney y había manifestado públicamente sus deseos de mudarse al Reino Unido para "expandir" su carrera profesional, ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amigos y especialmente en su novio, Tom Bull. "Nos amamos con un amor que era más que amor", dijo totalmente desconsolado durante su funeral.

Chris Dwyer, fotógrafo y amigo de Wier, también compartió un bonito mensaje de despedida en sus redes sociales en el que podía leerse: "Fuiste una de las almas más amables del mundo, iluminabas cualquier lugar en donde te presentabas y el mundo es mucho más oscuro ahora que te has ido. Espero que estés donde estés, seas el gremlin que todos conocemos y amamos. Ya te extraño mucho", escribió.

Sienna, que casi aprendió a montar a caballo casi antes de aprender hablar, declaraba a la revista Gold Coast que no sabía exactamente de dónde le venía su pasión por la equitación, pero que era algo que realmente amaba. "Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella", dijo Weir. "Viajo a la zona rural de Sídney dos o tres veces por semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en toda Australia cada dos fines de semana", expresó en aquel entonces.