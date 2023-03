Conmoción por la muerte del modelo Jeff Thomas, de 35 años, que conocía a celebrities como Megan Fox y Nicole Scherzinger

El influencer y modelo Jeff Thomas ha fallecido a los 35 años tras haberse precipitado desde el balcón de su casa de Miami, en Florida. El pasado ocho de marzo las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Thomas, aunque la noticia no había transcendido hasta ahora. Todavía no se han detallado de manera oficial las causas de su fallecimiento, pues la investigación sigue su curso aunque su familia descarta que atentara contra su propia vida. Tal y como apuntó la familia, no tenía pareja. Uno de sus agentes en Sovereign Talent Group, empresa para la que trabajaba, ha comentado que habló con él poco antes del terrible suceso y que se encontraba ilusionado.

“Estaba emocionado contándome su mudanza a Miami y el nuevo capítulo de su vida, en el que quería comenzar un nuevo negocio” declaró a Daily Mail. Se ha informado además de que el influencer estaría pensando en comenzar su formación como bombero. La conmoción de sus amigos se ha reflejado en las decenas de mensajes que le han escrito en sus perfiles sociales. “Fue un honor ser tu agente. Hiciste todo lo que pudiste para tener éxito en el negocio. Fueron momentos frustrantes, pero tu pasión hizo que pudieras cumplir tus objetivos. Lo más importante fue la amistad que forjamos, tu corazón siempre estuvo en el lugar correcto" señala uno de ellos. “Te conocí hace muchos años en Nueva York. Nunca dejaste de aportar energía positiva cada vez que te veía” puso Kris Haigh, que es diseñadora en Los Ángeles.

Jeff Thomas llevaba años trabajando en la industria de la moda y había participado en sesiones fotográficas, campañas y desfiles. Su trabajo le llevaba a diversos eventos que compartió con celebrities como Megan Fox y Nicole Scherzinger e incluso conoció a Britney Spears hace años, cuando bailaron juntos en el escenario de uno de los conciertos de la artista. El modelo se había especializado en trabajos para firmas de ropa interior y había fundado su propia consultoría de arte. Estaba muy unido a su familia como se puede comprobar en algunas de sus publicaciones en las que aparecía acompañado por ellos.

Tenía más de 122 mil seguidores en sus perfiles, donde compartía muchas de sus campañas y viajes. También mostraba las rutinas de ejercicio que seguía para mantener su buen estado físico. Uno de sus viajes le habría traído hace un mes a Madrid, cuidad de la que compartió alguna pincelada con sus seguidores.