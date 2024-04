La emoción de Manuel Díaz al volver de la mano de su padre a Córdoba, el lugar donde todo comenzó

Hace exactamente catorce meses, la vida de Manuel Díaz 'El Cordobés' cambió para siempre. Fue entonces cuando llegó ese momento con el que llevaba medio siglo soñando: el primer abrazo de su padre, del que es inseparable desde entonces. Para el diestro no hay cabida para el rencor ni para las preguntas sobre el pasado, solo piensa en el presente y en disfrutar al lado de Manuel Benítez. Así lo ha demostrado la noche de este martes, cuando ha ejercido como pregonero del Mayo Festivo en Córdoba, ciudad en la que están sus raíces y en la que ha emocionado con un discurso lleno de referencias a su progenitor, también presente en el acto.

La cita con la que se ha dado el pistoletazo de salida al mes más importante de la ciudad andaluza se ha celebrado en el Teatro Góngora, donde Díaz, fiel a su naturalidad y espontaneidad, ha comenzado diciendo: "Nunca lidié un toro tan difícil". Visiblemente nervioso y con varios papeles en la mano para no olvidar nada de lo que había preparado, no dejaba de mirar al patio de butacas en el que le escuchaban con atención Virginia Troconis y Benítez, que ha estado acompañado de su pareja, Mª Ángeles Quesada. "La gente me comparaba con el mayor de los toreros, con el ídolo, el más famoso del mundo entero; para vosotros vuestro héroe, para mí solamente mi padre", ha dicho.

Ser el elegido para dar el pregón ha sido doblemente emocionante para Manuel, que trabaja como colaborador de TardeAR tras cortarse la coleta el año pasado. Se fue de sus calles para buscarse la vida y ha regresado superando sus propias expectativas. Pero lo más importante es que ha vuelto de la mano de su padre, al que define como el cordobés más ilustre y la persona que ha llevado el nombre de la ciudad por los cinco continentes. "Le tengo que agradecer tanto... Me ha dado quitándome, y ahora me lo está devolviendo", ha señalado en esta intervención que ha estado llena de homenajes al V Califa del toreo.

Manuel Benítez ha sido el otro gran protagonista de la jornada y se ha subido al escenario para acompañar a su hijo en la recta final del acto, mientras sonaba a capela el Soy Cordobés. Ambos se han fundido en un cariñoso abrazo que ha emocionado a todos los allí presentes, sobre todo a Virginia y Mª Ángeles Quesada, dos piezas claves en la relación que los diestros tienen hoy en día. Las dos están felices de la gran familia que han formado, de cómo las piezas se han ido colocando solas, sin necesidad de forzar, desde aquel primer encuentro que inmediatamente llenó el vacío que durante tantos años hubo en Díaz.

Díaz contó que al principio le costó decirle papá a Benítez porque no lo tenía familiarizado, pero rápidamente fluyó y a lo largo de esta velada única se lo ha llamado en varias ocasiones. "Vaya lío padre, no he leído tanto en mi vida", ha comentado entre risas durante el pregón. Al finalizar, cuando los dos han atendido juntos a los medios de comunicación, ha asegurado que estar en Córdoba juntos después de tantos años de lucha, es un deseo hecho realidad: "Yo lo he soñado muchas veces, padre". Y ese sueño sigue creciendo con cada conversación y cada plan que hacen juntos, muchas veces en compañía de Alba, Manuel y Triana, muy contentos de tener cerca a su abuelo.