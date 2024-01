El Cordobés y Virginia Troconis comienzan el nuevo año en el paraíso junto a sus hijos

Manuel Díaz y Virginia Troconis han dado la bienvenida al 2024 en un lugar paradisiaco. El matrimonio ha viajado hasta Cancún con sus dos hijos, Manuel y Triana, de 19 y 15 años respectivamente. Los cuatro han disfrutado de unos días de sol y playa maravillosos, como se observa en estas imágenes. El torero, de 54 años, ha jugado en las aguas cristalinas con sus hijos, a los que adora. Virginia, por su parte, también se ha dado más de un chapuzón con ellos, demostrando lo felices que son los cuatro juntos.

Además de refrescarse en el Mar Caribe, han aprovechado su estancia en México para conocer Chichén Itzá, el complejo de ruinas mayas ubicado en la península de Yucatán. La experiencia ha sido tan increíble que Virginia se ha emocionado al compartir varias fotos de sus vacaciones. "Tengo el carrete lleno fotos, pero, sobre todo, tengo el corazón lleno de amor", ha escrito.

Este viaje ha permitido que El Cordobés y Virginia vuelvan a disfrutar de la compañía de sus dos hijos a la vez. Cabe recordar que Manuel ya no vive con ellos en Sevilla. El joven reside en Madrid donde estudia Diseño Gráfico. "Estoy entendiendo que él tiene que hacer su vida, pero bueno, que cada vez que vengo a Madrid me traigo una bolsa con 20 cosas", contó Virginia hace unos meses. "Me da mucha cosita porque me acordaba cuando lo llevé a guardería por primera vez… y ya vuela", añadió con cierta nostalgia. Sobre Triana dijo que ahora puede pasar más tiempo con ella, pues "se ha quedado como hija única" en casa.

A sus 44 años recién cumplidos, Virginia ha presumido de figura en bañador y bikini tras compartir sus deseos para este 2024. "Solamente el despertarte ya es un regalo y que hay que disfrutar, hay que disfrutar el momento, hay que ser agradecidos con la vida porque tenemos salud, tenemos amor, nuestros hijos están bien y nuestra familia también", manifestó.

El diestro, después de abrazar por fin a su padre en 2023, tan solo sueña con seguir disfrutando de los suyos, sobre todo, de sus hijos, Alba, Manuel y Triana, "las tres personas por las que daría mi vida sin pensarlo ni un segundo".